Joven de Guápiles vivirá su última noche de soltero en el concierto de Bad Bunny gracias a un regalo inesperado

El concierto de Bad Bunny se convirtió en el regalo más especial para Paulo Hall, un joven de Guápiles que está a dos días de casarse.

Sus mejores amigos, Kevin Guerrero y José Pablo Ruiz, decidieron sorprenderlo con una entrada para disfrutar el espectáculo en el Estadio Nacional, al que espera llegar alrededor de la 1 p.m.

“Estoy muy contento porque es una experiencia nueva para mí. Me llené de expectativas, ya que nunca he asistido a ese tipo de conciertos, estoy emocionado”, compartió Paulo.

Paulo Hall y su prometida se casarán el próximo sábado 6 de diciembre. (Jonathan Hall/Jonathan Hall)

Un fan agradecido

Con más de diez años de amistad, sus amigos lo sorprendieron con el regalo perfecto. Paulo confesó que fue una noticia que no esperaba.

“Es mi artista más escuchado, lo escucho prácticamente desde que sacó la canción con Arcángel ‘Tú no vive así’, pero admito que me gustan más las canciones actuales”, dijo.

Paulo Hall está muy agradecido con sus amigos. En la fotografía: Kevin Guerrero, Paulo Hall y José Pablo Ruiz. (Kevin Guerrero/Cortesía)

Los jóvenes son amigos desde hace más de 10 años. (Kevin Guerrero/Cortesía)

Un recuerdo inolvidable

Aunque no tiene una canción favorita, espera escuchar Debí Tirar Más Fotos, parte del álbum más reciente del artista puertorriqueño, con la ilusión de vivir un momento único junto a sus amigos.

“Espero que sea un momento inolvidable con mis mejores amigos”, agregó.

El concierto de Bad Bunny será este viernes 5 y sábado 6, y miles de fans esperan con emoción la llegada del artista.