Dos jóvenes vinieron desde El Salvador para disfrutar el show de Bad Bunny en el Estadio Nacional

La fiebre por el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Costa Rica no conoce fronteras.

Ariana Rivas y su amigo, Sebastián Madrid, son solo dos de los muchos seguidores que viajaron desde El Salvador para disfrutar del espectáculo del artista puertorriqueño.

Ambos son amigos desde hace aproximadamente cinco años gracias a la universidad. Los jóvenes no lo pensaron dos veces para viajar y disfrutar de su artista favorito.

Desde el jueves muchos fans estaban haciendo fila para tener un buen lugar en el Estadio Nacional. (Jose Cordero/José Cordero)

Todos están esperando la aparición de Bad Bunny en el escenario. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Llegaron al estadio muy bien identificados, pues lucieron con orgullo banderas de su país, un detalle que llamó la atención de otros asistentes al concierto.

Un viaje sin fronteras por el Conejo Malo

“El día de ayer, jueves por la mañana, llegamos y nos quedamos en Escazú. Ahora, desde las 11 a. m., estamos aquí en el estadio”, nos contó Ariana.

La joven mencionó que compraron las entradas desde mayo, lo cual hizo que tuvieran que esperar durante meses el evento, por lo que estaban muy ansiosos.

La pareja de amigos viajó desde El Salvador para el concierto y lució orgullosamente los colores de su país. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Sin embargo, no es la primera vez que verán a Bad Bunny en concierto. Ellos podrán disfrutar del espectáculo desde la zona de sombra del Estadio Nacional.

“Fuimos al concierto que hizo en El Salvador en 2022 en la gira de Un Verano Sin Ti y al ver que no incluyó a El Salvador en esta gira, fue que decidimos venirnos a Costa Rica, que me encanta el país”, detalló Ariana.

Experiencia turística completa

Ariana está visitando Costa Rica por segunda vez, mientras que para Sebastián es su primera vez, y se mostró muy emocionado con la experiencia.

Esta es la segunda vez que Ariana visita Costa Rica. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Rivas se quedará en el país hasta el domingo, y Madrid hasta el lunes. Ambos no han perdido el tiempo, pues ya visitaron el centro de San José, el restaurante Mirador Tiquicia, en Escazú, y mañana tienen programado ir a la playa Manuel Antonio.

Les consultamos sobre lo que esperan del evento y la canción que no puede faltar. Nos dijeron que " Baile Inolvidable “, de su más reciente álbum Debí Tirar Más Fotos . No obstante, también desean escuchar ” 120 “, del álbum El Último Tour del Mundo, lanzado en 2020.

Los salvadoreños siguen al artista puertorriqueño desde aproximadamente 2017 y confesaron que sus álbumes favoritos son Un Verano sin Ti y Debí Tirar Más Fotos.

Sebastián Madrid posó orgullosamente con la bandera de su país. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

La moda inspirada en lo tropical

En cuanto al atuendo para este día, Ariana detalló que hace aproximadamente tres meses comenzó a pedir prendas en línea para verse como quería y buscó un look playero para estar acorde a la temática.

Su maquillaje lo elaboró ​​ella misma y se peinó en el estadio, pues había varios puestos de peinados. La flor no le podía faltar, así que llevaba una en su cabello y otra en su blusa.

Sebastián buscó algo más ajustado a sus gustos y trató de encontrar algo fresco, que también encaja perfectamente con la temática del concierto.

“Yo me basé en lo que a mí me gustaba, por eso elegí una camiseta blanca para estar fresco y un short beige. Los zapatos son rojos porque iba a ser en Costa Rica. La bandera tiene ese rojo vivo que me encanta”, agregó el joven.

Bad Bunny reunió a personas de varios países para su gran concierto. (Jose Cordero/José Cordero)

Agradecimiento y una invitación especial

Ariana y Sebastián están muy agradecidos por el trato y por ser tan bien recibidos en Costa Rica.

“Nos han recibido en este país de una manera increíble. La verdad es que las personas aquí en Costa Rica tienen una vibra muy bonita”, mencionó Arianna.

A la vez, aprovecharon para invitar a sus compatriotas a que visiten Costa Rica, pues les ha parecido un buen lugar para pasear.

“Para los salvadoreños que no pudieron venir al concierto, los invitamos a que puedan venir a Costa Rica, que está bellísimo”, indicó Sebastián.

“El Salvador es increíble, así que los esperamos allá con bastante amor. Les recomendamos la playa de La Libertad o la Costa del Sol y el centro histórico está bastante lindo, podría ser un buen atractivo turístico”, mencionaron ambos.

También dieron su opinión sobre lo que piensan de los locales con respecto a lo que han podido apreciar durante su estadía.

“Los veo muy alegres y vimos que todos en la fila estaban coreando canciones, cantando, gritando: ‘qué baile’ o ‘dé la vuelta’, a una sola voz”, expresó Sebastián.

Bad Bunny saldrá al escenario a las 7 p. m., este viernes, y será recibido por sus miles de fans de Centroamérica que lo esperan con ansias y emociones.