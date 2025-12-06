Costa Rica le respondió fuerte a Bad Bunny y las fotos lo confirman

El siguiente es un repaso fotográfico de lo que fueron las horas y los minutos previos al primero de los dos conciertos de Bad Bunny en Costa Rica.

La famosa casita de Bad Bunny fue el centro de atención previo al show. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

LEA MÁS: Pareja agradeció la ubicación de la famosa “Casita” en el Estadio Nacional para el concierto de Bad Bunny

Las presentaciones del puertorriqueño son en el Estadio Nacional este viernes 5 y sábado 6 de diciembre y como era de esperar, la convocatoria fue una locura total.

La banda puertorriqueña Chuwi fue la telonera del concierto de Bad Bunny. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Bad Bunny congregó a miles de almas en el Estadio Nacional. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Los asistentes al concierto recibieron este detalle colgante de parte de Bad Bunny en alusión al nombre de su gira "Debí tirar más fotos". Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Los fans de Bad Bunny dejaron volar su creatividad en la elección de sus vestimentas para el concierto. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Los detalles alusivos al Conejo Malo no faltaron entre los asistentes, como era de suponer. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Los sombreros de paja fueron "tendencia" en la primera fecha de los dos conciertos que dará Bad Bunny en Costa Rica. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Hombres y mujeres llegaron bien identificados para el show del Conejo Malo. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Comerciantes no dejaron pasar por alto el show de Bad Bunny y ofrecieron de todo tipo de productos alusivos al cantante en las afueras del Estadio Nacional. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El sol fue inclemente durante la mañana y tarde del viernes, pero a los fanáticos de Bad Bunny nada los detuvo. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los peinados fueron muy llamativos entre mujeres. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)