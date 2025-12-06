Farándula

Costa Rica le respondió fuerte a Bad Bunny y las fotos lo confirman

Un repaso fotográfico que resume las horas previas al primero de dos conciertos del Conejo Malo en el Estadio Nacional

Por Manuel Herrera

El siguiente es un repaso fotográfico de lo que fueron las horas y los minutos previos al primero de los dos conciertos de Bad Bunny en Costa Rica.

05/12/2025, San José, Estadio Nacional, concierto de Bad Bunny
La famosa casita de Bad Bunny fue el centro de atención previo al show. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Las presentaciones del puertorriqueño son en el Estadio Nacional este viernes 5 y sábado 6 de diciembre y como era de esperar, la convocatoria fue una locura total.

05/12/2025, San José, Estadio Nacional, concierto de Bad Bunny
La banda puertorriqueña Chuwi fue la telonera del concierto de Bad Bunny. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
05/12/2025, San José, Estadio Nacional, concierto de Bad Bunny
Bad Bunny congregó a miles de almas en el Estadio Nacional. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
05/12/2025, San José, Estadio Nacional, concierto de Bad Bunny
Los asistentes al concierto recibieron este detalle colgante de parte de Bad Bunny en alusión al nombre de su gira "Debí tirar más fotos". Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
05/12/2025, San José, Estadio Nacional, concierto de Bad Bunny
Los fans de Bad Bunny dejaron volar su creatividad en la elección de sus vestimentas para el concierto. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
05/12/2025, San José, Estadio Nacional, concierto de Bad Bunny
Los detalles alusivos al Conejo Malo no faltaron entre los asistentes, como era de suponer. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
05/12/2025, San José, Estadio Nacional, concierto de Bad Bunny
Los sombreros de paja fueron "tendencia" en la primera fecha de los dos conciertos que dará Bad Bunny en Costa Rica. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
05/12/2025, San José, Estadio Nacional, concierto de Bad Bunny
Hombres y mujeres llegaron bien identificados para el show del Conejo Malo. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
05/12/2025, San José, Estadio Nacional, concierto de Bad Bunny
Comerciantes no dejaron pasar por alto el show de Bad Bunny y ofrecieron de todo tipo de productos alusivos al cantante en las afueras del Estadio Nacional. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
Ambiente del concierto Bad Bunny
El sol fue inclemente durante la mañana y tarde del viernes, pero a los fanáticos de Bad Bunny nada los detuvo. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Ambiente del concierto Bad Bunny
Los peinados fueron muy llamativos entre mujeres. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Ambiente del concierto Bad Bunny
Todos los sacrificios valieron para los fans de Bad Bunny. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
