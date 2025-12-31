A Cristiano Ronaldo le pasó algo en este 2025 que no vivía desde hace 15 años

El Comandante, el Bicho, CR7, también conocido como Cristiano Ronaldo, es uno de los futbolistas más respetados y ganadores del mundo.

Pero este 2025 su gran historial deportivo cierra con un amarguito, ya que por primera vez desde el 2010 no logra hacer ni un solo hat trick en el año.

Este 2025 cierra para Cristiano Ronaldo sin un hack trick, algo que no se veía desde el 2010. (AlNassr Saudi/Tomada de Facebook)

Hacer tres goles en un mismo partido es algo muy normal para CR7; de hecho, más de lo normal, porque hay años en que logró más de diez; sin embargo, históricamente, el 2025 fue de sequía absoluta en ese departamento.

En el último partido de su equipo, el Al Nassar, de la Liga Saudí, estuvo muy cerca porque marcó dos goles y cuando anotó el tercero se lo anularon.

De acuerdo con los datos, Ronaldo tiene más de 60 hat tricks en su carrera. Con el equipo que más anotó fue con el Real Madrid, 44 en total.

CR7 ya tiene 957 goles en su historia y espera llegar a los mil. (Foto tomada de X OneFootball./Foto tomada de X OneFootball.)

También anotó cuatro con la Juventus y el Manchester United. El año pasado logró seis con el Al Nassr y registra 10 con la camiseta de Portugal.

Eso sí, sigue siendo una máquina para hacer goles a pesar de sus 40 años; alcanzó 40 anotaciones y ahí sí que el registro es bien dulce porque mantiene su racha y llega a 14 años anotando 40 o más goles por temporada.

Una de sus metas actuales es alcanzar los mil goles en toda su carrera, en la cual ya suma 957.