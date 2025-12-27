Cristiano Ronaldo cierra el 2025 con 957 goles

El portugués Cristiano Ronaldo cierra el 2025 con un total de 957 goles, quedando solamente a 43 goles de la histórica marca de los mil goles, que es uno de sus principales sueños de vida, según lo ha dicho en repetidas ocasiones.

CR7 jugó este sábado con su club, el Al Nassr, ante el Al Okhdood y se despachó con un doblete que lo acerca más a su sueño milenario.

CR7 y compañía dominaron el partido de principio a fin, de acuerdo a lo que explicó el periódico español Marca.

Con un doblete, este sábado 27 de diciembre, CR7 llegó a 957 goles en su carrera. (AlNassr Saudi/Tomada de Facebook)

El Al Nassr está imparable y se mantiene como máximo líder de la Saudi Pro League. El triunfo frente al Al Okhdood fue de 3-0 y Cristiano pudo haber festejado al final un triplete, pero el VAR le quitó la tercera anotación por una milimétrica posición prohibida.

LEA MÁS: Hijos de Diogo Jota acudieron a un sentido homenaje en el juego entre Liverpool vs. Wolves

Cierra el año CR7 con su equipo sacando fuego en el campeonato, ya que lleva 10 partidos jugados y todos los ha ganado: marca perfecta, 30 puntos y liderato absoluto. Cristiano ajusta hasta el momento 12 goles y es el sublíder de ese departamento.

El partido del sábado 27 de diciembre lo ganó el Al Nassr 3-0 y así se mantiene líder e invicto: 10 partidos, 30 puntos. (AlNassr Saudi/Tomada de Facebook)

El mundo sigue pendiente de la cuota anotadora de CR7 para ver en qué momento llega a los mil goles. Recordemos que anotó más de 100 goles con el Manchester United y la Juventus; logró 5 con el Sporting CP, firmó 450 en el Real Madrid y lleva más de 100 en Al Nassr, entre otros.

LEA MÁS: Entrenador de fútbol y sus tres hijos fallecieron en un naufragio en Indonesia

El Bicho en su máxima expresión, tras anotar doblete y festejar con su público. (AlNassr Saudi/Tomada de Facebook)

Ronaldo es el máximo goleador histórico del fútbol mundial que se encuentra activo, es el máximo goleador histórico de la Champions League con más de 140 tantos, vistiendo las camisetas del Madrid, Manchester United y Juventus, es el máximo goleador histórico de la selección de Portugal con 150 anotaciones.

Anotó el gol 10 de su carrera vistiendo la camiseta del Manchester United al Tottenham en la temporada 2006-2007; el gol 100, siempre con el United, al Middlesbrough en el 2008; el gol 200, 300, 400, 500 y 600 fue con el Real Madrid; el 100 se lo hizo al Villarreal en La Liga en el 2010; el 300 al Getafe en la Liga; el 400 al Sevilla en la Liga y el 500 al Malmö FF por la Champions.

LEA MÁS: Seleccionado nacional está destrozado ante el fallecimiento de Ronald Vega

El Comandante y sus compañeros le agradecieron a los aficionados del Al Nassr. (AlNassr Saudi/Tomada de Facebook)

El gol 600 fue siempre con la camiseta del Madrid y por Champions le anotó a la Juventus; el 700 se lo marcó a Genoa, pero ya con el uniforme de la Juventus en el 2019; el 800 con el Manchester United al Arsenal en la Premier en el 2021 y el 900 con el Al Nassr al Al-Shabab por la Liga Saudí.