Entrenador de fútbol y sus tres hijos fallecieron en un naufragio en Indonesia

Fernando Martín, entrenador del Valencia B femenino, falleció junto a tres de sus hijos en el naufragio de una embarcación en la que viajaban en Indonesia, donde pasaban sus vacaciones.

En medio de la conmoción que generó el hecho, tras las pericias se llegó a la conclusión de que perdieron la vida al quedar atrapados en el camarote, del que sí lograron ser rescatadas su mujer y su otra hija, que eran parte de las 11 personas que navegaban. Su esposa, Andrea, directora del hotel El Coso de Valencia, y su hija Mar, de 7 años, fueron las primeras pasajeras que inicialmente pudieron ser rescatadas.

Según medios indonesios, la embarcación, de nombre KM Putri Sakinah, transportaba a los seis integrantes de la familia además de la tripulación, guías turísticos y otros turistas extranjeros. El hecho en el que falleció el técnico, de 44 años, y sus niños, de 12, 10 y 9, se produjo cerca de la isla de Padar, al este de Bali.

LEA MÁS: Fútbol nacional está de luto con la muerte de unos de sus buenos goleadores

Fernando Martín, entrenador del Valencia B femenino, falleció junto a tres de sus hijos en el naufragio de una embarcación en la que viajaban en Indonesia, donde pasaban sus vacaciones. Foto: AFP. (Foto: AFP./Foto: AFP.)

Lo que pudo ocurrir

Las primeras informaciones apuntan al impacto del barco con olas de más de dos metros y a una avería del motor.

“Hubo una anomalía meteorológica impredecible en forma de gran oleaje que duró un corto período, pero provocó el hundimiento del barco”, explicó Stephanus Risdiyanto, jefe de la Oficina de la Autoridad Portuaria y Capitanía del Puerto de Labuan Bajo Clase III (KSOP).

LEA MÁS: Seleccionado nacional está destrozado ante el fallecimiento de Ronald Vega

“Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales. Desde el club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF”, anunciaron desde la entidad española tras confirmarse la noticia.

Andrea, la esposa de Fernando Martín y su hija Mar fueron rescatadas. Foto: AFP. (Foto: AFP./Foto: AFP.)

También según los primeros informes de las autoridades de Indonesia, el barco zarpó desde la isla de Komodo con buenas condiciones de navegabilidad y el pronóstico de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) daba que había olas de medio metro de altura. Sin embargo, durante la navegación, se produjo aquella anomalía meteorológica.

“Mi hija y mi nieta salieron despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta. Cayeron al mar y han sido rescatadas, pero mis tres nietos y mi yerno posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente”, describió a la agencia EFE Enrique Ortuño, padre de Andrea.