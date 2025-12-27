Seleccionado nacional está destrozado ante el fallecimiento de Ronald Vega

El fallecimiento del exjugador Rónald Vega consternó al entorno futbolero del país.

Este viernes por la noche, la Asociación Deportiva San Carlos dio a conocer la muerte del exjugador norteño, a través de sus redes sociales.

Vega jugó para Puntarenas, San Carlos, OSA y Damas de Quepos y según trascendió en redes sociales, tenía una escuela de fútbol en Jacó.

El jugador Orlando Galo, seleccionado nacional reaccionó en sus redes ante la pérdida de Rónald.

Orlando Galo está destrozado por la muerte de Ronald Vega, quien fue su primer entrenador. Foto: Instagram Ronald Vega. (Foto: Instagram Ronald Vega./Foto: Instagram Ronald Vega.)

El mensaje de Orlando Galo

El futbolista de Jacó, que juega para el Riga FC de la primera división de Letonia no ocultó su tristeza, ante lo ocurrido con Vega.

“Hoy despido a quien puso la primera piedra en mi camino en el fútbol. Mi primer entrenador, mi primer formador.

“Gracias por cada enseñanza que hoy sigue viva en mí. Descansa en paz. Chiquirí”.