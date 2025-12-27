Fútbol nacional está de luto con la muerte de unos de sus buenos goleadores

La Asociación Deportiva San Carlos lamentó el fallecimiento de Ronald Vega Rojas, exjugador emblemático del club durante la década de los 90, etapa en la que se ganó el reconocimiento de la afición por su entrega dentro del terreno de juego.

Vega Rojas fue recordado por la institución como un futbolista caracterizado por su compromiso y amor por los colores de los Toros, cualidades que, según destacaron, dejaron una huella imborrable tanto en la historia del club como en quienes siguieron su carrera.

El exjugador era conocido cariñosamente como “Choquiri”, apodo con el que muchos aficionados y excompañeros lo recuerdan. Además de su paso por San Carlos, también militó en Puntarenas, ampliando su trayectoria dentro del fútbol nacional.

En San Carlos supo hacer una dupla letal con el gigante Gilberth Solano, a quien asistió de gol en muchas ocasiones. Era pequeño de estatura pero muy rápido y habilidoso, se le recuerda también por sus característicos colochos.

LEA MÁS: Esta era la nacionalidad del hombre que apareció muerto en zona turística de Dominicalito de Osa

Ronald Vega Rojas, exjugador emblemático del club durante la década de los 90, etapa en la que se ganó el reconocimiento de la afición por su entrega dentro del terreno de juego. Foto: Tomada de Quepos para el Mundo (Tomada de Quepos para el Mundo/Tomada de Quepos para el Mundo)

Trascendió que en los últimos años, Vega Rojas residía en Quepos, donde impulsó un proyecto de Liga Menor, con el que buscaba formar a nuevas generaciones de futbolistas, según señalaron sus allegados a través de redes sociales.

LEA MÁS: Esposa de víctima inocente del triple homicidio en Parrita da un aterrador relato de cómo se dio el ataque

La noticia de su fallecimiento generó múltiples muestras de pesar y mensajes de despedida, tanto de seguidores del club como de personas ligadas al deporte, quienes destacaron su legado dentro y fuera de la cancha.

LEA MÁS: Tico muere en enfrentamiento a balazos con la Policía tras caso de violencia doméstica en EE.UU.