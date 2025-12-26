Esta era la nacionalidad del hombre que apareció muerto en zona turística de Dominicalito de Osa

Un hombre de nacionalidad chilena fue encontrado sin vida la mañana de este viernes en el sector de Dominicalito, en Bahía Ballena de Osa, lo que activó un amplio despliegue de agentes judiciales.

El hallazgo se reportó alrededor de las 7 de la mañana cuando personas que se encontraban cerca del lugar alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo de un masculino en la zona.

LEA MÁS: Niño de 12 años muere tras fatal choque entre una moto y un carro en Santa Ana

El hallazgo del hombre se dio a las 7 de la mañana. (IStock)

El fallecido, de 36 años, presuntamente respondía al apellido de Ojeda. Tras recibir la alerta, agentes del Organismo de Investigación Judicial se desplazaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo.

LEA MÁS: Cuidado en Circunvalación: quiebraventanas se desatan y el OIJ lanza advertencia

Posteriormente, el cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente con el fin de determinar la causa exacta de la muerte.

LEA MÁS: Tres hermanos acusados de causar el peor dolor a una familia enfrentarán la pena máxima en Costa Rica

De manera preliminar, los investigadores indicaron que no se observan heridas de gravedad; sin embargo, el caso se mantiene en investigación para esclarecer qué ocurrió con el extranjero.