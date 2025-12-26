Niño de 12 años muere tras fatal choque entre una moto y un carro en Santa Ana

Un niño de 12 años perdió la vida al ser víctima de un violento accidente de tránsito en carretera entre una motocicleta y un carro en Santa Ana, San José.

Carlos Jiménez Herrera, director del Hospital Nacional de Niños, confirmó la tragedia.

Menor falleció tras ser trasladado de emergencia al Hospital Nacional de Niños. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Intentos por salvarle la vida

“Lamentablemente tenemos que confirmar que efectivamente el menor de 12 años, víctima de un accidente de tránsito de moto contra vehículo en Pozos de Santa Ana, fallece ingresando al hospital”.

“Se le dieron todas las medidas de reanimación; sin embargo, las lesiones que tenía eran incompatibles con la vida”, señaló el doctor.

Versiones no oficiales señalaban que el menor viajaba en una moto sin el respectivo casco, chocaron contra un carro que estaba parqueado y, a consecuencia del fuerte impacto, el niño quedó debajo del vehículo.

