Tico muere en enfrentamiento a balazos con la Policía tras caso de violencia doméstica en EE.UU.

Un costarricense perdió la vida tras un violento enfrentamiento con la Policía en Estados Unidos, luego de que oficiales atendieran una llamada por un caso de violencia doméstica en el condado de Bexar, Texas, Estados Unidos.

José Arley Fernández Solano tenía 38 años. foto: Univisión (Univisión /Univisión)

Las autoridades identificaron al fallecido como José Arley Fernández Solano, de 38 años, quien murió en el sitio tras ser abatido por dos oficiales cuando, según el reporte oficial, sacó un arma y disparó durante el intento de detención.

De acuerdo con el sheriff del condado, Javier Salazar, Fernández Solano había llegado a la vivienda de su expareja, donde también se encontraban los dos hijos pequeños de la mujer. Según Univisión, el hombre habría ingresado de forma violenta y realizado amenazas tanto contra la mujer como contra los menores.

La víctima logró salir de la casa y alertó a las autoridades, indicando que el sospechoso estaba armado y que representaba un peligro.

El costarricense murió en el lugar tras un enfrentamiento armado con oficiales que atendían una llamada por violencia doméstica en el condado de Bexar, Texas.foto: Univisión (Univisión /Univisión)

Cuando los policías se acercaron para dialogar con Solano, a corta distancia, él habría sacado una pistola. En medio del forcejeo, se produjo un disparo que dejó heridos a dos oficiales: Nathan Sigala, con 13 años de servicio, y Nicholas Zinni, con dos años en la corporación. Ambos fueron trasladados a un centro médico y se reportan fuera de peligro.

Tras el ataque, los oficiales respondieron al fuego. El sospechoso recibió varios impactos de bala y murió en la escena.

El sheriff Salazar confirmó además que Fernández Solano se encontraba en condición migratoria irregular y que había sido deportado anteriormente. También indicó que el hombre tenía órdenes de arresto pendientes y que la Policía había atendido múltiples llamadas previas relacionadas con incidentes en esa misma vivienda.

Finalmente, el jerarca policial insistió en la importancia de dar seguimiento a los casos de violencia doméstica y no retirar cargos de manera prematura, ya que este tipo de situaciones suelen escalar y convertirse en hechos de extrema violencia.