OIJ desmantela presunta banda dedicada al robo de combustible en Limón

Un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitió desarticular este martes una presunta estructura dedicada al robo de combustible en la provincia de Limón. La acción dejó como resultado seis personas detenidas, tres allanamientos y el decomiso de más de 3.500 litros de combustible.

A partir de las 8 de la mañana, los agentes ejecutaron los allanamientos en la comunidad de Búfalo de Limón. Las diligencias se realizaron en una casa de habitación y dos bodegas.

Agentes del OIJ de Limón realizaron tres allanamientos en Búfalo por un presunto robo de combustible. (OIJ/OIJ)

Una casa y dos bodegas eran usadas, según la investigación, para extraer combustible del poliducto. (OIJ/OIJ)

La investigación comenzó en noviembre tras detectar una manguera de casi un kilómetro de longitud. (OIJ/OIJ)

En los operativos fueron detenidas seis personas, una en los allanamientos y cinco sobre la ruta 32.foto:OIJ (OIJ/OIJ)

El OIJ decomisó aproximadamente 3.500 litros de combustible durante el operativo. (OIJ/OIJ)

De acuerdo con la información oficial, la investigación inició en noviembre de este año, luego de que las autoridades detectaron una manguera de aproximadamente un kilómetro de longitud que conectaba directamente el poliducto con las estructuras allanadas. A partir de ese hallazgo, los investigadores realizaron seguimientos y labores de inteligencia que permitieron identificar a las personas sospechosas de realizar la conexión ilegal.

Durante los allanamientos, y bajo la dirección funcional del Ministerio Público, los agentes detuvieron inicialmente a un hombre de apellido Herman, de 27 años, dentro de una de las estructuras. Minutos después, en un operativo en vía pública sobre la ruta 32, fue interceptado un vehículo en el que viajaban cinco sospechosos más.

El robo de combustible representaba un riesgo de incendios y explosiones en zonas pobladas. foto:OIJ (OIJ/OIJ)

Los otros detenidos fueron identificados como Oses, de 22 años; dos hombres de apellido Pérez, ambos de 20 años; Salmon, de 18 años; y Chavarría, cuya edad no fue precisada. Todos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

En total, las autoridades decomisaron cerca de 3.500 litros de combustible, además de mangueras, cables de tensión, grabadoras y otros elementos clave para la investigación.

El subdirector del OIJ, Michael Soto, advirtió que este tipo de delitos representan un alto riesgo.

“Estas personas ponen en peligro el ambiente y a terceros, ya que una conexión ilegal puede provocar incendios o explosiones”, señaló.

Soto explicó que este tipo de robos es más frecuente en provincias como Limón, Cartago y Alajuela, donde las mangueras suelen llegar hasta casas ubicadas en zonas pobladas. El jerarca aseguró que el OIJ seguirá intensificando los operativos para evitar que este delito continúe creciendo.