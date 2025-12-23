Cuatro funcionarios de la cárcel La Reforma escondían un botín ilegal que los tiene en aprietos

Cuatro policías penitenciarios quedaron detenidos luego de un operativo que realizaron sus propios compañeros, con ayuda de la Policía de Guardacostas, quienes utilizaron equipos de escaneo de última tecnología en la cárcel La Reforma, Jorge Arturo Montero Castro.

A los oficiales les encontraron ocho cables USB, por lo que ahora investigan si estos iban a ser entregados a los privados de libertad.

El operativo se llevó a cabo este lunes 22 de diciembre de 2025.

“Las personas aprehendidas con estos ilícitos y decomisos respectivos fueron llevadas a la Fiscalía de Alajuela para el trámite correspondiente, entre ellos, cuatro funcionarios del centro penitenciario a quienes se les ubicaron dispositivos electrónicos prohibidos durante el ingreso”, señalaron en el Ministerio de Justicia.

Entre lo decomisado se encontraron 7 armas blancas, 4 celulares, 22,10 gramos de cocaína, 19,60 gramos de aparente marihuana, 0,55 gramos de crack, 5 dosis de pastillas de composición química desconocida, 1 licor, 8 cables USB, 11 chips para celular, 1 pasta dental mezclada con aparente cocaína (70 gramos), 1 broca, 3 puntas de destornillador Phillips, 1 formón, 2 pipas, 1 placa de integrado de cargador, 2 extensiones hechizas, 1 cargador, 1 puerto USB, 1 llave USB y 1 tarjeta USB.

