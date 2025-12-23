Sucesos

Hombre sufrió dolorosa muerte en Montes de Oro, Puntarenas

Tragedia cobró la vida de un hombre de aproximadamente 51 años

Por Alejandra Morales

Un hombre de aproximadamente 51 años falleció al ser atropellado en Montes de Oro, en Puntarenas, según confirmaron en la Cruz Roja.

El incidente fue reportado a las 6:07 p. m., cuando la víctima fue impactado por un vehículo en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre murió en el sitio.

Al lugar se desplazaron equipos de emergencia, los cuales confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Tragedia cobró la vida de un hombre de aproximadamente 51 años. Foto: Ilustrativa (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargaron del levantamiento del cuerpo y de iniciar las diligencias correspondientes para determinar las causas del atropello y establecer posibles responsabilidades.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte confirmaba el fallecimiento de 529 personas víctimas de accidentes en carretera hasta el 15 de diciembre anterior.

atropello en Montes de Oro, Puntarenashombre muere atropelladoaccidentes en carretera
Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

