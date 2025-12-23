Hombre sufrió dolorosa muerte en Montes de Oro, Puntarenas

Un hombre de aproximadamente 51 años falleció al ser atropellado en Montes de Oro, en Puntarenas, según confirmaron en la Cruz Roja.

El incidente fue reportado a las 6:07 p. m., cuando la víctima fue impactado por un vehículo en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre murió en el sitio.

Al lugar se desplazaron equipos de emergencia, los cuales confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Hombre baleado en la cara en Paso Canoas era buscado en Panamá por homicidio

Tragedia cobró la vida de un hombre de aproximadamente 51 años. Foto: Ilustrativa (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargaron del levantamiento del cuerpo y de iniciar las diligencias correspondientes para determinar las causas del atropello y establecer posibles responsabilidades.

LEA MÁS: Revelan por qué el sospechoso del incendio donde murieron cinco personas iba a San José

LEA MÁS: Quedaron grabados: sospechosos de matar de 16 balazos a un muchacho huyeron hacia Cartago

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte confirmaba el fallecimiento de 529 personas víctimas de accidentes en carretera hasta el 15 de diciembre anterior.