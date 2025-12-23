Hombre baleado en la cara en Paso Canoas era buscado en Panamá por homicidio

Rafael Beitia Álvarez es el hombre al que le dispararon en múltiples ocasiones en la cara en Paso Canoas, frontera sur entre Costa Rica y Panamá.

Las autoridades del vecino país, por medio del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), informaron que Beitia es requerido por un caso de homicidio por el Ministerio Público de Panamá.

El violento ataque ocurrió la mañana de este lunes 22 de diciembre y dejó a dos personas heridas en Paso Canoas centro, en una zona altamente concurrida debido a las compras propias de la época navideña.

El caso es investigado por agentes del OIJ de Ciudad Neily, quienes trabajan para dar con el responsable del hecho.

Refuerzan controles fronterizos

Senafront señaló que el responsable de la agresión es un hombre y que reforzaron los operativos y puntos de control en el cordón fronterizo.

“Corresponderá a las autoridades judiciales de Panamá y Costa Rica actuar con base en los protocolos y procedimientos internacionales en esa materia”, indicaron en Senafront.

En esta agresión también resultó herida una mujer de apellido González, de 24 años, al ser baleada en una pierna.

De acuerdo con la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial, los hechos se registraron pasadas las 9 a. m., cuando Beitia se encontraba dentro de un vehículo, en el asiento del conductor, mientras la mujer, aparentemente, se disponía a abordar el automóvil.

En ese momento, un sujeto que viajaba en una motocicleta habría llegado al lugar y disparado en varias ocasiones contra el vehículo, hiriendo a las dos personas antes de darse a la fuga.

Debido a la condición de salud de Beitia, los médicos determinaron su traslado a un hospital en San José para recibir atención especializada, mientras que la mujer continúa bajo observación médica.

En el sitio del ataque, las autoridades judiciales localizaron casquillos de bala, los cuales fueron recolectados como parte de la investigación.

Además, los agentes analizan cámaras de seguridad de la zona y realizan entrevistas con testigos para tratar de identificar al responsable de este ataque, que no solo puso en riesgo la vida de las víctimas, sino también la de otras personas que se encontraban en el lugar realizando compras navideñas.