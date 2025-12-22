Revelan por qué el sospechoso del incendio donde murieron cinco personas iba a San José

Un sujeto de apellidos Hernández Pérez recibió su primer castigo al figurar como sospechoso de provocar un incendio en el que murieron cinco personas en el hotel El Oriente, en San José centro.

La Fiscalía de San José informó que el hombre deberá cumplir un mes de prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones por este caso.

LEA MÁS: Incendio en hotel de San José donde murieron cinco personas fue provocado y ya se sabe quién es el sospechoso

Capturan a sospechoso de provocar incendio en que murieron cinco personas en el hotel Oriente en San José (OIJ/cortesía)

Michael Soto, director interino del OIJ, señaló que Hernández Pérez, cuando viajaba a San José, acostumbraba ir a hoteles de bajo perfil.

“Una actividad común, sobre todo cuando venía a consumir licor y era conocido en el centro de la capital”, detalló el jerarca judicial.

Soto agregó que, tras una investigación conjunta con el Cuerpo de Bomberos, determinaron que el incendio se inició en una habitación donde había una única persona hospedada.

“El incendio fue provocado por la utilización de líquidos acelerantes, puede ser gasolina, aguarrás o algún tipo de líquido que hace combustión.

“No tenemos claro hasta este momento por qué esta persona realiza este evento, si fue algún problema directo con alguno de los fallecidos, pero hay claridad al cien por ciento de que fue un evento provocado”, añadió el director interino del OIJ.

Los hechos ocurrieron el 2 de octubre del 2025, en el hotel El Oriente, en San José centro. El OIJ solo ha logrado identificar a tres de las cinco personas fallecidas: un costarricense de apellido Gómez, de 33 años; una mujer de apellido Segura, de 46 años; y un hombre de apellido Fonseca, de 38 años.

LEA MÁS: Un choque en la ruta 27 dejó a DJ con solo un 10% de posibilidades de volver a caminar y este es su deseo de Navidad

LEA MÁS: Maleantes en moto quedaron grabados al asaltar a una joven que esperaba el bus a primeras horas de este lunes