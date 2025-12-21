Incendio en hotel de San José donde murieron cinco personas fue provocado y ya se sabe quién es el sospechoso

El incendio que cobró la vida de cinco personas en el hotel Oriente en San José, fue provocado y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya detuvo al sospechoso.

Michael Soto, Director General a.i. del OIJ, fue quien confirmó la noticia este domingo.

Capturan a sospechoso de provocar incendio en que murieron cinco personas en el hotel Oriente en San José

“En dicho incendio fallecen 5 personas, de acuerdo a la investigación que realiza la sección de homicidios, se logra establecer de que hubo mano criminal. Ya con esta información, se identifica al responsable”, dijo Soto.

El detenido es un hombre de apellido Hernández Pérez, quien fue detenido recientemente y al que se le dictó prisión preventiva.

“Es un caso de alta relevancia en vista de que fallecen 5 personas a consecuencia de este hecho tan lamentable”, dijo Soto.

El incendio ocurrió la madrugada del 2 de octubre en el hotel cerca del mercado Borbón, varias personas lograron sobrevivir, el hotel eran habitaciones que alquilaban vendedores ambulantes de San José en su mayoría por noche o semana.

Algunas personas que vivían en el hotel comentaron a La Teja que ese día llegó un hombre extraño que estuvo quemando unos papeles.