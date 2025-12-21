Sucesos

Incendio en hotel de San José donde murieron cinco personas fue provocado y ya se sabe quién es el sospechoso

Hombre fue detenido por mortal incendio en San José luego de investigación

Por Silvia Coto

El incendio que cobró la vida de cinco personas en el hotel Oriente en San José, fue provocado y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya detuvo al sospechoso.

Michael Soto, Director General a.i. del OIJ, fue quien confirmó la noticia este domingo.

“En dicho incendio fallecen 5 personas, de acuerdo a la investigación que realiza la sección de homicidios, se logra establecer de que hubo mano criminal. Ya con esta información, se identifica al responsable”, dijo Soto.

El detenido es un hombre de apellido Hernández Pérez, quien fue detenido recientemente y al que se le dictó prisión preventiva.

“Es un caso de alta relevancia en vista de que fallecen 5 personas a consecuencia de este hecho tan lamentable”, dijo Soto.

El incendio ocurrió la madrugada del 2 de octubre en el hotel cerca del mercado Borbón, varias personas lograron sobrevivir, el hotel eran habitaciones que alquilaban vendedores ambulantes de San José en su mayoría por noche o semana.

Algunas personas que vivían en el hotel comentaron a La Teja que ese día llegó un hombre extraño que estuvo quemando unos papeles.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

