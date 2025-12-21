Violenta madrugada: hombre fue brutalmente atacado en Desamparados

Un hombre fue atacado con cuchillo la madrugada de este domingo en Desamparados, él está luchando por su vida.

El suceso ocurrió a las 04:31 a.m., momento en el que la Cruz Roja recibió la alerta sobre un hombre herido en la calle.

La Cruz Roja atendió este domingo a un hombre que fue atacado con un cuchillo en Desamparados (Cruz Roja/cortesía)

Al llegar al lugar, el personal paramédico encontró a la víctima con múltiples heridas de arma blanca localizadas en sus piernas.

Debido a la gravedad de las lesiones y la pérdida de sangre, el hombre fue estabilizado en el sitio y trasladado de forma inmediata en condición crítica hacia el CAIS Marcial Fallas.

Hasta el momento se desconocen las causas que mediaron en la agresión, así como la identidad de la víctima. El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

