Este es el hombre al que mataron brutalmente mientras le servían un vaso con agua

Un brutal crimen conmocionó a la comunidad de Puerta del Sol en Osa y el fallecido fue identificado como Carlos Obando Delgado, de 42 años.

El hombre era conocido en el barrio como “Caterpillar” y, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), era vecino de Palmar de Osa y padre de una hija.

Carlos Obando Delgado fue asesinado en Osa (Cortesía/Cortesía)

El homicidio en Osa se dio el jueves en un lugar conocido como El Chispero.

Un testigo clave narró a Osa Informativo que don Carlos pasó por su casa y, aprovechando que se conocen, le pidió un vasito con agua porque estaba haciendo mucho calor y tenía sed.

Él contó que estaba haciéndole almuerzo a su papá y se fue a servir el vaso de agua. En ese momento, cuando se lo dio a Carlos, llegó el agresor y lo empezó a atacar con un cuchillo.

“Carlos luchó por su vida y me pedía que lo ayudara, pero el hombre no lo soltaba. Yo logré quitarle el cuchillo, pero ya en ese momento lo había herido varias veces. Es un hombre que tiene problemas mentales”, dijo el testigo.

Cuando los socorristas llegaron al sitio, Carlos ya estaba fallecido por las heridas, mientras que el sospechoso fue detenido y llevado al Hospital Tomás Casas, ya que tenía varias heridas en sus brazos, que se cree él mismo se hizo.

En la comunidad de Osa hay gran indignación, ya que aseguran que don Carlos era una persona amable, que no tenía problemas con nadie y que siempre era muy colaborador.

Las autoridades judiciales informaron que el ataque se dio por la espalda y que el detenido es de apellido Hidalgo, de 33 años. El móvil del asesinato está en investigación

El hombre que lo atacó, aparentemente, estaba siendo investigado por otro caso de homicidio; sin embargo, las autoridades no dieron detalles sobre eso.

“Lo quise como se quiere a un hijo, él me respetaba como si fuera su padre. Un hombre noble y valiente no merece lo que le hicieron, espero que el sistema de justicia haga lo correcto con el homicida. Que Dios te reciba mi querido Cater”, compartió en Facebook Mainor Anchía, alcalde de Osa.