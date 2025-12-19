Violentos choques entre motocicletas dejan 7 personas heridas en las últimas horas

Dos choques, en los que se vieron involucradas varias motocicletas, dejaron como saldo siete personas heridas en las últimas horas.

LEA MÁS: Hombre es asesinado a balazos en Hatillo

Así lo informó la Cruz Roja, la cual indicó que el primero de los hechos ocurrió a eso de las 7:43 p.m. del jueves en Cutris de San Carlos.

En ese sitio, por razones que no son claras, se dio una colisión frontal entre dos motocicletas. Producto del choque, los paramédicos atendieron a cuatro pacientes en condición urgente y uno más en condición crítica, todos fueron llevados al Hospital de San Carlos.

Los dos choques dejaron como saldo siete personas heridas/Imagen con fines ilustrativos.

LEA MÁS: Tren se descarrilla en Ochomogo

El segundo accidente sucedió a eso de las 11:30 p.m. en Santa Cruz de Guanacaste, donde también se registró un choque entre dos motocicletas.

LEA MÁS: El último recuerdo de las hermanitas de 11 y 9 años que murieron en un incendio junto a su amiguita y su niñera

La colisión dejó como saldo dos hombres heridos, uno en condición urgente y el otro crítico. Ambos fueron trasladados de emergencia a la clínica de Santa Cruz.