Violentos choques entre motocicletas dejan 7 personas heridas en las últimas horas

Uno de los choques se dio de forma frontal entre dos motocicletas

Por Adrián Galeano Calvo

Dos choques, en los que se vieron involucradas varias motocicletas, dejaron como saldo siete personas heridas en las últimas horas.

Así lo informó la Cruz Roja, la cual indicó que el primero de los hechos ocurrió a eso de las 7:43 p.m. del jueves en Cutris de San Carlos.

En ese sitio, por razones que no son claras, se dio una colisión frontal entre dos motocicletas. Producto del choque, los paramédicos atendieron a cuatro pacientes en condición urgente y uno más en condición crítica, todos fueron llevados al Hospital de San Carlos.

Ambulancia cruz roja
Los dos choques dejaron como saldo siete personas heridas/Imagen con fines ilustrativos.

El segundo accidente sucedió a eso de las 11:30 p.m. en Santa Cruz de Guanacaste, donde también se registró un choque entre dos motocicletas.

La colisión dejó como saldo dos hombres heridos, uno en condición urgente y el otro crítico. Ambos fueron trasladados de emergencia a la clínica de Santa Cruz.

