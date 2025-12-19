Hombre es asesinado a balazos en Hatillo

La localidad de Hatillo una vez más fue escenario de un hecho de sangre, pues una aterradora balacera terminó cobrando la vida de una persona.

De acuerdo con la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 7:35 p.m. de este jueves en la localidad de 15 de Setiembre, frente a la urbanización Bambú.

La víctima es un hombre de unos 40 años.

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre una persona herida por arma de fuego, por lo que despacharon una unidad con personal al lugar del ataque.

En el sitio los paramédicos encontraron a un hombre sin signos vitales, el cual presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Extraoficialmente trascendió que, al parecer, se encontraba dentro de un vehículo.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, solo trascendió que se trataría de un hombre de unos 40 años.