Sucesos

Hombre es asesinado a balazos en Hatillo

El crimen ocurrió la noche de este jueves

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

La localidad de Hatillo una vez más fue escenario de un hecho de sangre, pues una aterradora balacera terminó cobrando la vida de una persona.

LEA MÁS: Tren se descarrilla en Ochomogo

De acuerdo con la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 7:35 p.m. de este jueves en la localidad de 15 de Setiembre, frente a la urbanización Bambú.

La víctima es un hombre de unos 40 años. Foto Archivo. (Rafael Murillo)

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre una persona herida por arma de fuego, por lo que despacharon una unidad con personal al lugar del ataque.

LEA MÁS: El último recuerdo de las hermanitas de 11 y 9 años que murieron en un incendio junto a su amiguita y su niñera

En el sitio los paramédicos encontraron a un hombre sin signos vitales, el cual presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Extraoficialmente trascendió que, al parecer, se encontraba dentro de un vehículo.

LEA MÁS: Desde España alertaron sobre costarricense que habría estado cometiendo un indignante delito

Las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, solo trascendió que se trataría de un hombre de unos 40 años.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Homicidio HatilloHombre asesinado Hatillo
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.