Desde España alertaron sobre costarricense que habría estado cometiendo un indignante delito

Un hombre apellidado Rodríguez, de 51 años, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ya que desde España alertaron que este habría cometido un indignante delito.

Así lo dio a conocer la Policía Judicial, la cual señaló que Rodríguez fue detenido la mañana de este jueves por agentes de Interpol cuando se encontraba en el sector de La Sabana, San José.

El hombre figura como sospechoso de difusión de pornografía infantil.

Rodríguez fue detenido en La Sabana.

“Este sujeto fue detenido, ya que meses atrás habría ingresado por parte de Interpol Madrid una información indicando la supuesta difusión de este material en diferentes aplicaciones web”, detalló el OIJ.

Tras decomisarle su teléfono celular, el sospechoso fue presentado ante el Ministerio Público, donde se abrirá una causa en su contra por el presunto delito que habría cometido.