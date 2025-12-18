Acribillado sin piedad: identifican a joven de 18 años asesinado de 17 balazos en Jacó

Un muchacho de apellido Morales, de 18 años, es la víctima que murió atacada a balazos en calle Zoraida Vázquez, en Jacó, en el Pacífico Central de Costa Rica.

Así lo identificaron las autoridades judiciales, quienes agregaron que en el sitio encontraron 17 casquillos de bala.

La agresión fue reportada a la 1:52 a. m. de este jueves 18 de diciembre, según señalaron en la Cruz Roja.

En el OIJ señalaron que el muchacho no era reconocido policialmente y se mantienen con las diligencias del caso.

En apariencia, a él lo atacaron cuando fue a dejar a una amistad en ese sitio.

“Herido por arma de fuego, se atiende un hombre de 18 años con impactos de bala en el tórax y el abdomen; se confirma sin signos vitales en el sitio”, mencionaron en la central de la benemérita.

Autoridades investigan ataque ocurrido de madrugada en calle Zoraida Vázquez, en Jacó. Foto: Ilustrativa

Sospechosos huyeron del lugar

Los sospechosos habrían salido de un lote baldío y por este mismo habrían huido. De momento, no hay detenidos por este hecho, que dejó dolor a la familia del muchacho, quienes llegaron al sitio de la agresión.

A menos de 15 días de que termine el 2025, las autoridades judiciales contabilizan 302 jóvenes entre los 18 y 29 años asesinados en este año en Costa Rica, el mayor grupo de personas víctimas de la violencia.

