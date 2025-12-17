Detienen a policía sospechoso de colaborar en intento de homicidio cometido por la banda de Los Pollos

Un oficial de la Fuerza Pública apellidado Núñez, de 32 años, habría ayudado a una peligrosa banda de La Unión de Cartago, cuyos miembros hace dos años habían encañonado a unos agentes encubiertos del OIJ a plena luz del día.

Aunque el uniformado no está ligado con ese hecho en específico, el Ministerio de Seguridad Pública reveló que este fue detenido como sospechoso de un caso en el que se investiga un presunto delito de tentativa de homicidio.

“La detención se efectuó en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Tres Ríos. El agente de apellido Núñez estaba destacado en la delegación Metropolitana, quien será trasladado a las celdas del OIJ de Cartago, donde quedará a la orden del Ministerio Público, para continuar con el proceso de indagatoria correspondiente”, señaló Seguridad Pública.

En Linda Vista de La Unión se realizaron 6 allanamientos. (Jose Cordero/José Cordero)

Este miércoles el Organismo de Investigación Judicial realizó 8 allanamientos, 6 en Linda Vista de La Unión y los otros dos en San José y Pérez Zeledón, para desmantelar a este grupo criminal conocido como Los Pollos.

Michael Soto, director interino del OIJ, indicó la tarde de este miércoles que de momento habían detenido a dos sospechosos: el oficial y otro sujeto apellidado Rojas, de 27 años.

“Hasta el momento llevamos dos personas detenidas, una de estas es un oficial de Fuerza Pública que, en apariencia, utilizó un sistema policial para hacer una consulta para la estructura criminal y por eso lo estamos deteniendo”, detalló Soto.

Pese al extenso operativo, al cierre de esta nota los agentes aún no habían detenido al supuesto líder de Los Pollos, un hombre apellidado Cano Flores, alias Turco.

Según el OIJ, la banda de Los Pollos tiene varios años de operar en la zona. (Jose Cordero/José Cordero)

“Se trata de una estructura criminal asentada en este territorio, conocida como Los Pollos y liderada por un sujeto conocido con el alias de Turco. Tiene que ver con varios delitos como extorsiones, amenazas, tentativas de homicidio, homicidio y tráfico local de drogas”, añadió Soto.

El caso de homicidio con el que se liga a Los Pollos ocurrió en agosto de este año, en el sector calle Valderramos, en Lizanias de Linda Vista, lugar donde falleció un hombre de apellido González de 39 años, quien fue interceptado por un sujeto que, al parecer, le disparó en varias ocasiones y se dio a la fuga.

17/12/2025, San José, Rio Azul, allanamientos en Linda Vista. (Jose Cordero/José Cordero)

Soto también confirmó que esta banda está vinculada con un hecho ocurrido en diciembre del 2023, cuando agentes encubiertos del OIJ fueron encañonados en La Unión por dos sujetos, uno de ellos armado con un fusil AK-47.