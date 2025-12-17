Sucesos

Dos de las tres niñas víctimas de incendio en Quesada Durán estaban de visita por vacaciones

Un tío de dos de las niñas que murieron en incendio en Quesada Durán contó que ellas estaban de visita y dio los detalles de la emergencia

Por Silvia Coto

Dos de las tres niñas que fallecieron la mañana de este miércoles en un incendio en Quesada Durán, Zapote, estaban de visita donde una amiga por las vacaciones.

Las niñas eran menores de 10 años.

Dos de las tres niñas fallecidas en incendio estaban de visita. (Alonso Tenorio)

Así lo confirmó el bombero Cristian Mora. En el siniestro también falleció una mujer de 30 años, quien era la niñera de una de ellas.

Junto a la casa se quemó una tapicería donde las personas que estaban trabajando trataron de ayudar, pero el fuego se los impidió.

Luis Alberto Mayorga Rodríguez, tío de las menores, tenía dos meses de trabajar en el negocio y contó la pesadilla que vivió. Él fue quien tuvo que decirle a su hermana que las niñas habían fallecido.

Luis Alberto Mayorga Rodríguez, tío de dos menores que murieron en incendio
Luis Alberto Mayorga Rodríguez, tío de dos de las menores que murieron en incendio, contó los detalles de la emergencia. (Silvia Coto)

Mis sobrinitas quedaron ahí, no pudimos sacarlas del incendio, porque era tanta la llama y el humo que no nos permitió ver; cuando quisimos volver para ver qué hacíamos, era imposible. Quisimos y no pudimos, nos sentimos impotentes”, relató.

“Unos compañeros quisieron subirse al techo; yo me quise volver a meter, dejé el zapato botado ahí adentro, pero no pude”, añadió Mayorga.

El tío aseguró que el fuego comenzó de la casa hacia el negocio.

Tres niñas y un adulto fallecieron en un incendio que arrasó con una casa y una ebanistería en Quesada Durán, Zapote este miércoles 17 de diciembre.
La tragedia ocurrió este miércoles a eso de las 10:30 a. m. (Alonso Tenorio)

“Si nos hubiéramos dado cuenta del incendio, hubiésemos corrido, hubiésemos hecho algo, pero las llamas no lo permitieron. Mis sobrinitas estaban de visita, estaban de vacaciones y vinieron a visitar a una de las chiquitas, que era una amiguita de ellas. La mamá las invitó para que vinieran y, para colmo, estaban durmiendo”, narró.

Tío de dos de las niñas fallecidas cuenta la desesperación que vivió

En la vivienda afectada estaban haciendo remodelaciones.

Los agentes del OIJ estaban trabajando en el sitio.

