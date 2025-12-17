Golpe al crimen: OIJ allana varias casas y hasta una delegación policial por homicidio

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en La Unión, realizan varios allanamientos la mañana de este miércoles 17 de diciembre por homicidio, tentativa de homicidio, extorsión, privaciones de libertad y daños a la propiedad.

Los investigadores están allanando ocho puntos.

Las diligencias se ejecutan en Linda Vista en La Unión, así como en Pérez Zeledón y San José, y están relacionadas con 11 causas judiciales que se mantienen bajo investigación.

Los agentes del OIJ realizan allanamientos por homicidio y tentativas de homicidio. Foto ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

Según el informe preliminar del OIJ, los expedientes corresponden a un homicidio, tres privaciones de libertad, una extorsión, tres tentativas de homicidio y dos casos por daños a la propiedad, ocurridos entre febrero de 2024 y diciembre del presente año.

El homicidio investigado se registró en agosto, en calle Valderramos, en Lisanias de Linda Vista de La Unión. En ese lugar falleció un hombre de apellido González, de 39 años, quien se encontraba en la calle cuando fue interceptado por un hombre que, presuntamente, le disparó en varias ocasiones antes de darse a la fuga.

Como parte del operativo, los agentes judiciales ejecutaron seis allanamientos más en viviendas de Linda Vista, uno en Pérez Zeledón y otro en la sede de la Policía Administrativa en San José. En estos sitios se pretende la detención de al menos nueve personas, entre ellas un oficial de la Policía Administrativa, además del decomiso de evidencia relevante para los diferentes casos.

Las personas que resulten detenidas quedarán a las órdenes del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso judicial.