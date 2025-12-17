Una cruz en Ipís recuerda la vida de Luigui, atleta atropellado mientras corría

Una cruz colocada a la orilla de la acera, en Ipís de Goicoechea, se ha convertido en un silencioso pero poderoso símbolo de memoria, solidaridad y llamado a la conciencia vial por la muerte de Luis Roberto López Angulo, de 47 años.

La página de Facebook: Asociación Deportiva Los Ángeles fue la que dio a conocer el nombre, un gesto que, aseguran, fue impulsado por don Francisco Javier Cornejo, Marielos Sánchez y varios amigos de Luigui, a quien todos llamaban así de cariño.

El atleta perdió la vida tras ser atropellado mientras hacía lo que más amaba: correr. Lo ocurrido quedó grabado en un video que este medio, por respeto a su familia, no va a compartir, pues es sumamente doloroso.

Homenaje para Luis López (Cortesía/Cortesía)

La imagen de la cruz marca el sitio exacto donde la vida de Luis se apagó en cuestión de segundos.

“Te recordaremos como una persona perseverante y disciplinada, con gran amor al atletismo. El Señor te reciba en su gloria, eres un ángel más del cielo”, compartió la Asociación.

La Asociación Deportiva Los Ángeles destacó que este homenaje refleja la calidad humana de Luigui y la unión de una comunidad golpeada por la tragedia.

LEA MÁS: Pelea entre mujeres termina con una herida de gravedad en Alajuela

Luis Roberto era hijo del reconocido maratonista Luis López Roger, quien representó a Costa Rica en la prueba de maratón en dos ediciones de los Juegos Olímpicos: Seúl 1988 y Barcelona 1992. El legado deportivo y el amor por correr marcaron la vida del ahora fallecido.

El fatal atropello ocurrió a las 12:10 p. m. del sábado, frente a los tanques del AyA, en Ipís de Goicoechea, San José. Según la información preliminar, Luigui corría por la acera cuando, por razones que aún se investigan, el conductor de un vehículo perdió el control, invadió el paso peatonal y lo atropelló. El hecho quedó registrado en un video de una cámara de seguridad.

Luis Roberto López Angulo amaba correr. (Foto:/Foto: cortesía)

Más allá del homenaje, el mensaje que acompaña la cruz es claro: un llamado urgente a reforzar la seguridad vial. Amigos y allegados piden a las instituciones encargadas de las carreteras y a los conductores mayor respeto, prudencia y responsabilidad, especialmente hacia atletas, ciclistas y peatones que transitan diariamente por las vías del país.

LEA MÁS: Ataque a balazos deja dos hombres heridos en San Sebastián

Luis Roberto López Angulo falleció el el 13 de diciembre, tras ser atropellado mientras practicaba atletismo. (Foto:/Foto: cortesía)

Los amigos piden que quienes viven cerca pueden llevar flores al lugar del homenaje, ubicado en Ipís de Goicoechea, sector Tanques de Acueducto por Proursa, donde hoy una cruz recuerda que correr nunca debería costar la vida.