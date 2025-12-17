Ataque a balazos deja dos hombres heridos en San Sebastián

Dos hombres, de 42 años, resultaron heridos por arma de fuego la noche del martes en San Sebastián, luego de que sujetos a bordo de una motocicleta les dispararan mientras se encontraban en la calle.

Los dos hombres resultaron heridos de gravedad. Foto: Eyleen Vargas (Eyleen Vargas Dávila. Agencia O)

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 p. m., cuando, según la versión preliminar, dos hombres en motocicleta pasaron por el lugar y abrieron fuego contra las víctimas.

Uno de los heridos, de apellido Castillo, sufrió una lesión en el abdomen, mientras que el otro, identificado como de apellido Jawnyj, resultó herido en la pierna derecha.

Ellos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en la escena y ubicaron varios casquillos, los cuales fueron recolectados como parte de la investigación.

Las autoridades judiciales trabajan para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.