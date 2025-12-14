Sucesos

OIJ revela lo que sucedió con conductor que mató a pareja que intentó cruzar calle en Puntarenas

El horroroso accidente fue captado por una cámara de seguridad

Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló qué sucedió con el conductor sospechoso de atropellar y matar a una pareja que intentaba cruzar una calle en Puntarenas la noche de este sábado.

La Policía Judicial informó que el conductor del vehículo que causó la tragedia es un hombre apellidado Barrantes, de 36 años, quien poco después del atropello fue dejado en libertad.

“El conductor del vehículo fue llevado al hospital de Puntarenas y posteriormente, bajo dirección funcional con el Ministerio Público, fue reseñado y puesto en libertad”, señaló el OIJ.

En cuanto a los ahora fallecidos, las autoridades judiciales identificaron al hombre con el apellido Gutiérrez, de 51 años; mientras que la mujer aún no ha sido identificada, solo se sabe que tendría entre 40 y 50 años.

Pareja muere atropellada por carro en Fray Casiano.

Los hechos ocurrieron a eso de las 9:47 p.m., según consta en el video de seguridad, en el sector de Fray Casiano de Chacarita, Puntarenas, específicamente en el sector conocido como el Bolí.

“De acuerdo con información preliminar, aparentemente, ellos intentaron cruzar la calle y fueron atropellados por un vehículo que circulaba por el lugar”, informó el OIJ.

En la grabación se alcanza a ver cómo la pareja llega caminando hasta una carretera de doble carril, en un solo sentido, ambos se detienen a un lado, al parecer, esperando el mejor momento para cruzar.

Una cámara grabó el mortal accidente.

En un momento dado, un vehículo se acerca a la intersección en la que se encuentra la pareja y pone la direccional derecha para ingresar a otra calle, pero en ese instante, aparece un carro blanco a alta velocidad, el cual al tratar de esquivar ese primer vehículo termina llevándose por delante a la pareja.

El impacto fue tan violento que los cuerpos de ambas personas quedaron tendidos a varios metros de donde ocurrió el atropello. El carro a su paso también se llevó por delante un poste del tendido eléctrico, el cual partió a la mitad.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017.

