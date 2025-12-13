Justicia amplía prisión preventiva a banda ligada a homicidios de choferes de plataformas

El Juzgado Penal de Heredia ordenó seis meses más de prisión preventiva contra cuatro personas de apellidos Vega, Padilla, Zamora y Salazar, quienes figuran como sospechosos de participar en asaltos y homicidios en perjuicio de choferes de plataformas digitales.

Eddie Salmerón Moran,fue una de las víctima de la banda.Foto Facebook.

A los imputados se les investiga por los presuntos delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio, robo agravado y asociación ilícita, según lo resuelto por la autoridad judicial.

Según la investigación, los sospechosos habrían conformado una organización cuyo objetivo principal era, presuntamente, despojar de sus vehículos y pertenencias a conductores que brindaban el servicio de transporte de personas mediante plataformas digitales.

Los hechos investigados habrían ocurrido entre marzo y abril del 2023. Entre las víctimas mortales se encuentran Federico Mora Quesada, de 37 años; Marco Castro Quesada, de 47 años; Eddy Salmerón Morán, de 29 años; y Pedro Martínez Vargas, de 49 años, quienes habrían sido atacados en distintos puntos de la provincia de Heredia.

Además, dentro de la causa judicial figuran dos personas como ofendidas en casos de tentativa de homicidio: un hombre de apellido Fuentes, de 43 años, y otro de apellido Sánchez, de 34 años.

Las cuatro personas sospechosas fueron detenidas en abril del 2023, luego de una serie de allanamientos realizados por las autoridades en sectores de Alajuelita, Pavas y Santo Domingo de Heredia. El proceso judicial continúa mientras se mantiene la medida cautelar en su contra.