Familia de conductor desaparecido reconoció su cadáver por medio de suéter

Maniatado, boca abajo y sin vida fue como hallaron a Eddie Salmerón Morán, el conductor de una aplicación que fue denunciado como desaparecido por sus familiares.

Cristina Martínez, compañera sentimental de Eddie le confirmó a La Teja que fue por medio del suéter que lo lograron identificar.

Eddy, de 29 años, desapareció la noche del domingo 26 de marzo anterior y su familia puso la denuncia en el OIJ y, además, por redes sociales. Este Jueves Santo 6 de abril por medio de unas fotografías que los agentes alertaron a los familiares de Salmerón del hallazgo de un cuerpo en San Jerónimo de Moravia, San José y fue así que lo encontraron.

Eddie Salmerón Moran, desaparecido en Heredia la noche del 26 de marzo anterior, fue hallado sin vida este Jueves Santo. Foto Facebook.

“Le enviaron fotos a mi cuñada... alguien compartió las fotos de él”.

“Por la ropa lo reconocimos, por su suéter”.

“Todos estamos afectados, no era lo que esperábamos”, exclamó Cristina, su esposa.

A Eddie le perdieron el rastro cuando andaba trabajando como conductor de una aplicación, lo último que le dijo a su pareja es que haría un servicio en Heredia y regresaría a su casa en Los Guido de Desamparados, sin embargo nunca llegó.

El carro con el que trabajaba tenía entre dos meses y tres meses de haberlo comprado y este no aparece.

Eddie Salmerón Moran compró este carro para llevar sustento a su hogar, él apareció sin vida y del carro no hay rastro. Foto Facebook.

“Tenía como dos o tres meses de tener el carro, aparentemente fue un bajonazo, pero aún no estamos seguros, estamos esperando si el OIJ ahora que apareció el cuerpo nos logra ayudar”, expresó la esposa.

Agregó que durante estos días de zozobra no sintió el apoyo de las autoridades judiciales.

“Este jueves en la mañana traté de comunicarme con ellos y me dijeron que no me podía atender nadie, porque hasta el martes regresaban”, afirmó la esposa.

Cristina asegura que su ser querido no había recibido amenazas, nada que les hiciera temer que estaba en peligro.

Eddie deja dos hijas, una niña de 11 años y una bebé de 1 año.