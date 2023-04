Bebita de conductor de app desaparecido no deja de preguntar por su papito

Eddie Salmerón Moran está desaparecido desde el pasado domingo 26 de marzo. Foto Facebook.

Una bebé de apenas un añito no deja de repetir su palabra favorita: ‘Papá', lo hace muchas veces al día y no es para menos, pues su papito, Eddie Salmerón Moran, quien es chofer de la app Indriver, está desaparecido desde hace una semana luego de que fue a realizar un viaje a Heredia.

Esa angustia que siente la pequeñita al no ver a su amado padre también es compartida por su mamá, Cristina Martínez, quien se aferra a la esperanza de que Eddie, de 29 años, regresé a su casa en Desamparados sano y salvo.

“Nosotros tenemos una bebé pequeñita de un año, que obviamente se ha visto muy afectada porque yo todavía le doy pecho y ella ha estado enfermita, y es lógico porque le estoy transmitiendo todo eso (la angustia).

“Él es sumamente apegado a la bebé y de verdad que no ha sido fácil, porque la bebé pasa diciendo: ‘Papá, papá’, lo pasa llamando y son cosas que le duelen a uno, pero uno trata de ser fuerte”, contó Martínez a La Teja.

“Es algo increíble, como si se lo hubiera tragado la tierra”. — Cristina Martínez, pareja de Eddie.

La pesadilla que están viviendo esta madre, su bebé y la familia de Eddie inició la noche del pasado domingo 26 de marzo, luego de que Salmerón salió de su casa en Los Guido de Desamparados, para realizar unos últimos viajes antes de regresar a descansar.

Según contó Cristina, en la última conversación que tuvo con su amado este le dijo a las 7:29p.m. que iba llegando a Heredia para recoger a unos muchachos y que luego de eso regresaría a casa.

Sin embargo, las horas fueron pasando y Eddie nunca llegó a su casa, ante tal situación Martínez le envió varios mensajes de texto y lo llamó en múltiples ocasiones, pero este nunca respondió, poco después su celular salía como apagado.

Sin pistas

El mismo día que Eddie desapareció su familia presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), además han estado realizando múltiples publicaciones en redes sociales con la esperanza de que alguien les brinde información sobre su paradero.

El carro de Salmerón tampoco ha sido encontrado. Foto Facebook.

“Nadie nos ha llamado, ni siquiera hemos recibido alguna llamada extraña ni mensajes, y del carro tampoco se sabe nada, hasta el momento no ha aparecido”, añadió Martínez.

En los pasados días la familia de Eddie ha recibido mucho apoyo por parte de grupos de conductores de otras aplicaciones como Uber, quienes han estado pegando afiches por distintos puntos de Heredia.

Martínez contó que incluso varios grupos dedicados a buscar a personas desaparecidas se han acercado a ellos para tenderles la mano, el gran problema es que no saben ni por dónde empezar la búsqueda de Eddie.

“El problema es que no tenemos un lugar específico como para ir a hacer una búsqueda, de hecho la brigada de rescate que ayudó en el caso de Alison Bonilla nos dijo que ellos estaban dispuestos a ayudarnos, pero que necesitan un punto específico y hasta el momento nosotros no tenemos nada”.

Terrible susto

Los seres queridos de Eddie afrontaron uno de los momentos más duros el pasado domingo 2 de abril, pues en redes sociales y varios grupos de WhatsApp empezó a circular la noticia de que habían encontrado un hombre asesinado en Heredia.

Cristina contó que ese día fue contactada por varias personas, quienes sin pensar en lo que ella y su familia estaban sintiendo, prácticamente le dijeron que el cuerpo encontrado era el de Eddie; sin embargo, eso fue descartado ese mismo día.

“Eso fue un gran susto, porque muchas personas empezaron a decir que se trataba de él” — Cristina Martínez.

“Uno de los investigadores que lleva el caso nos avisó y nos dijo que estuviéramos tranquilos, porque no se trataba de él, porque él mismo identificó el cuerpo.

Esta es la placa del carro que Eddie manejaba cuando desapareció. Foto Facebook.

“Es increíble porque a veces hay personas que parece que no tienen corazón, porque llegan y le dicen a uno las cosas sin pensarlo, como cuando nos dijeron que al parecer era él”, detalló Martínez.

El OIJ confirmó a este medio que el cuerpo encontrado en San Rafael de Heredia correspondía a un hombre apellidado Castro Quesada, de 47 años y quien había sido reportado como desaparecido un día antes.

Mantienen la esperanza

Conforme pasan los días la angustia aumenta entre los seres queridos de Eddie, pero se niegan a perder la esperanza de que pueda regresar a su casa sano y salvo.

“La familia me ha apoyado increíblemente, la mamá de Eddie también ha estado delicada porque padece del corazón y esta situación la tiene muy afectada, pero entre todos nos hemos apoyado, porque no es fácil ver como pasan los días y no hay respuesta de nada. Hemos orado y creemos que Dios nos hará el milagro”, añadió la pareja de Eddie.

Al momento de su desaparición Eddie conducía un carro Kia naranja, placa BDD-048.

Si usted ha visto a Salmerón o sabe qué pudo haber pasado con él puede contactar a Cristina a los teléfonos 6030-1478 y 7018-9791.

También puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al Whatsapp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.