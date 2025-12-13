Identifican a fallecido en accidente de Moravia: era el acompañante del vehículo

Las autoridades identificaron a la persona fallecida en el accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este sábado en San Vicente de Moravia, en San José.

Se trata de un hombre de apellido Rapso, de 57 años, quien viajaba como acompañante en el vehículo involucrado.

El acompañante falleció en el accidente. Foto ilustrativa (Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

El hecho se registró a la 1:19 a. m., cuando, por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control del automóvil y colisionó contra un poste del tendido eléctrico. En el vehículo viajaban tres personas.

La Cruz Roja informó que fue necesaria la movilización de dos ambulancias para atender la emergencia, ya que a la llegada de los equipos de rescate se confirmó que los tres ocupantes se encontraban atrapados dentro del automotor.

En el sitio, los socorristas determinaron que Rapso no presentaba signos vitales, mientras que las otras dos personas resultaron heridas, entre ellas el conductor del vehículo. Ambos fueron trasladados al Hospital Calderón Guardia para recibir atención médica.

Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento del cuerpo y continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron el accidente.