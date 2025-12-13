Juez fija millonaria fianza para esposo en caso de tica asesinada en Estados Unidos

Un juez del condado de Sequatchie, en Tennessee, Estados Unidos, concedió una fianza de $250 mil dólares (unos 125 millones de colones) a David Gardiner, esposo de la costarricense Silvia Gabriela Vílchez Mora, de 55 años, quien fue asesinada.

En la misma audiencia resolvió negar la fianza a Gabriel Vílchez, acusado junto a David de asesinato en primer grado y abuso de cadáver.

La costarricense Silvia Vilchez, de 55 años, fue víctima de una perturbadora muerte en Lewis Chapel, en el condado de Sequatchie, en Tennessee, Estados Unidos. Foto: Tomadas del FB de Gabriela Vilchez (Tomadas del FB de Gabriela Vilchez/Tomadas del FB de Gabriela Vilchez)

Durante la audiencia preliminar, Gardiner negó cualquier implicación en la muerte de su pareja.

Un investigador del caso indicó que el teléfono celular de Silvia fue localizado detrás de la vivienda, dentro de un pequeño estanque de peces.

La alerta por la desaparición de Silvia se dio el 28 de octubre y dos días después fueron encontrados sus restos en la propiedad donde vivía. En un primer momento, el muchacho había dicho que su mamá se vino para Costa Rica.

Sin embargo, al ser detenido, Gabriel Vílchez admitió ante las autoridades haber agredido a su madre mientras su padrastro se encontraba presente. También indicó que entre ambos se deshicieron del cuerpo, quemándolo dentro de la propiedad.

Ahora ambos están a la espera de que se realice el juicio en su contra, no ha trascendido que algún familiar pagará la millonaria fianza de David.