Madre que murió en terrible accidente celebró las graduaciones de dos de sus hijos antes de la tragedia

Brenda Rodríguez, la mujer que murió en un trágico accidente en el que también resultó herida de gravedad su bebita de 2 meses, regresaba a su casa en Liberia, Guanacaste, tras haber vivido dos momentos que la llenaban de mucho orgullo.

Rodríguez estaba que no se cambiaba por nadie, pues este jueves fue testigo de como dos de sus cinco hijos recibían sus títulos de graduación, uno por completar el kinder y su otra hija por finalizar con éxito el sexto grado.

Así lo contó a La Teja Lidia Peña, orientadora de la escuela La Victoria, centro educativo en el que estudian tres de los hijos de Brenda.

“En la mañana tuvo la graduación de Transición de uno de sus hijos más pequeños y en la tarde de su otra hija de 12 años, de sexto grado de la escuela.

“Nos conmueve mucho, porque fue una mamá a la que entregamos esos títulos y estaba muy orgullosa de sus hijos. Esto ha sido muy doloroso para nosotros y toda la comunidad”, dijo Peña.

Lo dos hijos de Brenda se graduaron en la Escuela La Victoria, en Liberia. Foto Facebook. (Facebook/Lo dos hijos de Brenda se graduaron en la Escuela La Victoria, en Liberia. Foto Facebook.)

El accidente que cobró la vida de Rodríguez ocurrió a eso de las 6:11 p.m. de este jueves sobre la ruta 1, a unos tres kilómetros en dirección hacia Liberia, lugar donde se dio una colisión múltiple entre tres vehículos y una moto.

En el sitio, los paramédicos atendieron dos personas, una bebé de apenas dos meses y un hombre de 35 años, que fueron trasladadas en condición crítica a un centro médico.

Además, otro hombre fue llevado al centro médico en condición urgente y dos personas más resultaron con lesiones de menor gravedad y fueron trasladadas en condición estable al Hospital de Liberia. Lamentablemente, Brenda murió en el lugar del accidente.

Regresaban a su hogar

Peña contó que hasta el momento no hay una versión clara u oficial sobre lo que sucedió, lo único que saben es que la familia se dirigía hacia su casa en Liberia.

“Ellos venían en sentido de Bagaces hacia Liberia, lo que entendemos hasta este momento, es que ellos venían de dejar a una amistad y ya iban de regreso a su casa.

“Lo que nos dicen es que la chica que se había graduado de sexto iba con ellos, pero la graduación terminó como a las 5:30 p.m., entonces no era como que venían de la graduación, porque eso fue en Liberia y ellos más bien venían de Bagaces a Liberia”, dijo la orientadora.

Brenda Rodríguez, fue la mujer que falleció en el violento choque en Bagaces. Foto Facebook. (Facebook/Brenda Rodríguez, fue la mujer que falleció en el violento choque en Bagaces. Foto Facebook.)

Extraoficialmente, trascendió que el carro de la familia sufrió un desperfecto mecánico por el que tuvieron que detenerse y que en ese momento es cuando habría ocurrido la tragedia.

Brenda era madre de cinco hijos: un muchacho de 15 años, una jovencita de 12, otra niña de 7, un niño de 6 y la bebé de 2 meses.

Una madre muy presente

La orientadora de la escuela recordó a Brenda como una madre que siempre estaba presente en las vidas de sus hijos y que se esforzaba para que ellos tuvieran un buen futuro.

“Ella era una madre muy preocupada por sus hijos, siempre estaba muy pendiente de ellos, cada vez que se le necesitaba en la institución estaba presente. Sus hijos siempre han sido chicos muy respetuosos y educados, en la medida que podían participar en la institución siempre lo hacían”.

En cuanto a lo sucedido, Peña contó que se enteraron por medio de redes sociales y personas que les comentaron que se trataba de una madre de familia de la escuela.

“Para nosotros sigue siendo impactante, porque acabábamos de verla a ella en la escuela, a la niña recibiendo su certificado de sexto grado”.

Con el fin de ayudar a la familia en la escuela se organizaron para recaudar ayudas, por lo que si usted desea colaborar con esta causa puede contactarlos a los números 6310-0993 (Francini García, trabajo social), 6317-7343 (Lidia Peña, orientadora) o al 2666-0982 de la escuela.

“Lo que nos dijeron es que el hijo mayor necesita retirar a la mamá, porque ya le dijeron que necesitan darle el cuerpo, pero aún no tienen la caja y esa es la parte en la que nosotros queremos ayudarlos con más urgencia”.