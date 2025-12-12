Sucesos

Intentan robarle la moto a agente del OIJ, pero él frustra el asalto

Un agente del OIJ logró evitar que varios sujetos le robaran su motocicleta en San Rafael Arriba

Por Silvia Coto

Un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) frustró la tarde de este jueves un intento de asalto en su contra mientras se viajaba en motocicleta por Desamparados.

Los hechos ocurrieron en barrio La Guaria, en San Rafael Arriba.

Según el reporte preliminar, varios hombres intentaron interceptarlo para despojarlo de su vehículo. Ante la amenaza, el funcionario reaccionó de inmediato y actuó en defensa propia, realizando disparos que lograron herir a uno de los presuntos asaltantes.

Los demás involucrados escaparon del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Allanamientos en Guápiles
El caso permanece en investigación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Al parecer, los vecinos al percatarse de lo que ocurría dieron aviso a la Fuerza Pública.

El caso permanece en investigación para determinar lo ocurrido.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

