A pocos días de Navidad, mujer será juzgada en Matina por la muerte de su padre

Una mujer de apellido Araya sabrá su futuro antes de Navidad, ya que ella enfrentará a la justicia como sospechosa de matar a su padre.

Según el Ministerio Público, la imputada y la víctima —ambos de apellido Araya— eran padre e hija biológicos y vivían en la misma propiedad, aunque en casas separadas, en Luzón de Matina, Limón.

Los hechos ocurrieron la noche del 24 de septiembre de 2024, cuando estaban en la vivienda de la mujer celebrando su cumpleaños. Al parecer, por razones que se desconocen, en el sitio se dio una riña. En cierto momento, ella habría tomado un cuchillo y atacado a su padre con la aparente intención de provocarle la muerte.

La herida en el tórax que sufrió el hombre le causó la muerte en el lugar. Seguidamente, la mujer salió de la casa y, según la acusación, se atribuyó lo ocurrido. Ella fue detenida cuando la Fuerza Pública llegó al lugar, tras recibir la alerta.

El caso será analizado en un debate de dos días en los tribunales limonenses. Las audiencias se realizarán los días 17 y 18 de diciembre en el Tribunal Penal de Limón, desde las 8:30 a. m., por el delito de homicidio calificado.

Desde el momento del crimen, la mujer se encuentra descontado prisión preventiva, medida que vence el 24 de marzo del 2025.

Durante dicho juicio varias personas darán su testimonio sobre lo ocurrido.