Balacera en Curridabat deja a muchacho en condición delicada y a otras dos personas heridas

Una aterradora balacera, ocurrida a plena luz del día de este jueves, dejó como saldo a tres personas heridas en Curridabat, una de ellas es un joven de 19 años que se encuentra en condición crítica.

La oficina de prensa de la Cruz Roja informó que la alerta ingresó a las 11:53 a.m. y en esta se indicaba que varias persona habían resultado heridas por un aparente tiroteo, en el sector de Tirrases de Curridabat.

Ante dicha situación, la Benemérita despachó de inmediato tres unidades para la atención de los heridos.

La Cruz Roja trasladó al muchacho que iba muy grave. Foto Archivo. (Rafael Pacheco Granados)

“Cuando estábamos desplazándonos hacia el lugar, un vehículo detuvo una de las unidades para pedir que atendieran a una persona que iba dentro.

“Se trataba de un hombre de 19 años con varios impactos de arma de fuego. El mismo se aborda en vía pública y se traslada en una condición crítica al Hospital Calderón Guardia”, detalló la Cruz Roja.

Las otras dos ambulancias continuaron hasta el lugar de la balacera, pero cuando el personal llegó a la escena les informaron que los otros dos heridos fueron trasladados en vehículos particulares, por lo que de momento no se tiene mayor información sobre estos.

Las autoridades mantienen un operativo en la zona para tratar de dar con algún sospechoso.