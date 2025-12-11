Corazón de una madre vuelve a romperse: perdió a dos hijas de forma abrupta en tres años

El corazón de una madre limonense volvió a romperse cuando su hija Wendy Mayela Quesada Martínez fue asesinada a quemarropa en Matina; una tragedia que revive el profundo dolor de haber perdido a otra de sus hijas hace tres años en un accidente de tránsito.

El dolor para esta madre y otra hija que le queda es indescriptible, ambas tratan de apoyarse para tratar de seguir adelante. Así lo señaló Amairani Sanders Martínez, hermana de Wendy, a La Teja, la mañana de este jueves 11 de diciembre.

“Era la única hermana que me quedaba, había perdido a mi hermana mayor, se llamaba María del Carmen Marchena Martínez, en setiembre del 2022, en un accidente de tránsito en la pista de Estrada y ahora pierdo a otra hermana”, relató la mujer.

María del Carmen Marchena Martínez, murió hace tres años en un accidente de tránsito y ahora su hermana Wendy Mayela Quesada Martínez fue asesinada a balazos en Estrada de Matina.

Una vida marcada por dificultades

Señaló que desconocen si Wendy tenía algún tipo de problema, nunca les dijo que temiera por algo; afirman que todo lo dejan en manos de las autoridades, ellos desconocen quién les pudo hacer este daño.

La Cruz Roja recibió la alerta de la agresión de Wendy a las 10:44 p. m. del martes 9 de diciembre, en Estrada de Carrandí de Matina, Limón, sobre la calle principal.

“Me di cuenta de la tragedia hasta las tres de la mañana, una amiga me llamó y me dijo que había ocurrido un homicidio en Estrada, que creían que era Wendy, me llamaron otras dos personas más y al final lo confirmamos”, señaló la hermana.

Los recuerdos de la familia

Wendy se había graduado del colegio en el 2019, al salir de un Cindea, recibió el título junto a su hermana Amairani.Era mamá de cinco niños, el mayor de 15 años y el menor un bebé de 7 meses; sin embargo, actualmente ella no estaba viendo por los niños, porque tristemente decidió vivir en la calle.

Wendy Mayela Quesada Martínez (al lado derecho de la pantalla) se graduó del colegio, el título lo recibió junto a su hermana Amairani Sanders Martínez. Foto: Amairani Sanders (Amairani Sanders/Amairani Sanders)

“Ella estaba en condición de calle, no tenía un sitio fijo en donde estar, siempre la tratamos de ayudar; yo trabajaba en una bananera y le dije que se quedara en mi casa y me ayudara cuidando a mis dos hijos y yo le pagaba, estuvo conmigo dos años, ella comía y se bañaba en mi casa, pero no quiso continuar con nosotros”, recordó la familiar.

Pese a vivir en la calle, la familia siempre estaba pendiente de Wendy, la última vez que la vieron fue el domingo 7 de diciembre anterior.

“Siempre compartíamos con ella, andaba en la calle, pero estaba en contacto con nosotros, el próximo 25 de diciembre iba a cumplir 37 años”, recordó.

Mencionó que su pariente nunca había sufrido un atentado.

“Nunca la vi consumiendo drogas, pero si estaba en la calle era porque tenía esos vicios”, lamentó.

Una funeraria le ayudó a la familia para poder despedirla; no obstante, la familia sigue necesitando ayuda. Si usted puede colaborar, puede hacer un Sinpe al 6090-6995 a nombre de Amairani Sanders Martínez.

Las autoridades judiciales confirmaron que la agresión ocurrió frente a la pareja sentimental de Wendy y, aunque el caso está en investigación, pareciera que el ataque fue directamente contra ella; no obstante, las autoridades del OIJ siguen con el caso.

“Presentaba heridas por arma de fuego en un hombro y en la espalda”, confirmaron en la oficina de prensa del OIJ.

Ella se convirtió en la víctima femenina número 80 de homicidio registrada en Costa Rica durante este 2025.

“La mujer fue abordada por dos sujetos, quienes le dispararon en varias ocasiones y se dieron a la fuga por un cultivo de bananos; ella quedó fallecida en el sitio”, agregaron.

Las causas que mediaron en esta agresión no han trascendido; los investigadores están detrás de los responsables de los disparos.

La pareja de la fallecida resultó ilesa, pero sí bastante afectado por lo ocurrido.

El país registra 826 homicidios (746 hombres) hasta este martes; las autoridades afirman que en diciembre aumenta la violencia y temen que haya un incremento de fallecidos, causando más dolor a las familias costarricenses.

