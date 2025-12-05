Maestra de guardería muere baleada en su propia casa en Linda Vista

Karen Legaspy Martínez, de 50 años, era una maestra de guardería que murió atacada a balazos por un grupo de hombres que tomaron una casa y en la que se negaron a pagar alquiler en Linda Vista de La Unión, Cartago.

Este hecho que estremece al país fue reportado a las 6 p. m. de este miércoles 3 de diciembre.

“Ella se habría acercado a una propiedad en Linda Vista que le pertenece y la cual estaba siendo ocupada por otras personas; en un momento dado se da una discusión entre la mujer y los ocupantes de la casa y uno de estos saca un arma de fuego y le dispara en varias ocasiones, logrando impactarla en la cabeza”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Legaspy fue llevada al hospital San Juan de Dios, pero a las 10:30 p. m., de este miércoles la declararon sin vida.

Karen Legaspy Martínez, de 50 años, era una maestra de guardería que murió atacada a balazos por un grupo de hombres que tomaron una casa y en la que se negaron a pagar alquiler en Linda Vista de La Unión, Cartago. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

LEA MÁS: Dueña de casa fue asesinada por hombre que se encontraba en una de sus propiedades

Legaspy era una mujer bastante querida, especialmente por los niños que ella cuidaba en Los Guido, Desamparados.

Omar Villalobos, esposo de Karen, conversó con La Teja, la noche de este jueves 4 de diciembre, cuando estaba en el Complejo de Ciencias Forenses esperando que le entregaran el cuerpo de su esposa.

“Ella era una mujer especial con los niños, con los papás; los que la conocieron saben que ella dejó huella siempre inculcando el amor de Dios en los niños. Ella era maestra empírica, se estaba preparando porque quería tener su propia guardería”, expresó el esposo.

LEA MÁS: Amigos lloran el asesinato del doctor de La Reforma y creen saber la razón de su asesinato

LEA MÁS: La última publicación del doctor brutalmente asesinado en Escazú dejó un presagio que hoy estremece a sus allegados

Otras familias sufren amenazas en Linda Vista

Además de Karen, otras familias de Linda Vista de La Unión estarían siendo amenazadas por grupos delictivos de la localidad.

Algunos lugareños que prefieren mantener sus nombres bajo reserva señalan que a otras dos familias les han quitado la casa y era lo que pretendían con la vivienda de Karen, y por eso le dispararon.

Karen es la mujer número 75 asesinada en este 2025. De momento no hay detenidos por este cruel hecho.