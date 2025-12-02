Mamá vivió la peor pesadilla al ver cómo le arrebataron la vida a su hija enfermera en Limón

El OIJ confirmó un detalle que destroza a cualquier persona: una mamá vivió la peor pesadilla cuando vio a su hija ser asesinada por unos despiadados.

La víctima fue la enfermera Zuriely Guevara, de 30 años, quien se encontraba junto a su mamá en barrio La Colina, de Limón.

Zuriely Guevara fue asesinada en Limón

“La víctima, al parecer, se encontraba junto a su madre fuera de una vivienda cuando, aparentemente, dos sujetos que viajaban en una motocicleta llegaron y dispararon contra personas que se encontraban realizando trabajos en las cercanías”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Dos de las balas alcanzaron a la joven y le provocaron la muerte.

Investigación en curso

En el sitio decomisaron una gran cantidad de balas y, de momento, no hay personas detenidas. Las autoridades están detrás de los responsables que provocaron esta situación para esclarecer el móvil del ataque y contra quién lo dirigían.

Investigan si se trata de una víctima inocente.