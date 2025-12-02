Sucesos

Banda criminal prometía diarios a familias de escasos recursos, pero los metían en problemas

Banda usaba datos personales para obtener créditos ilegales

Por Alejandra Morales

Una banda criminal habría aprovechado la necesidad de familias de escasos recursos para ofrecerles un diario gratis a cambio de datos importantes, como la copia de la cédula y una fotografía de las personas.

Con esta información, la banda se dedicó a hacer préstamos y las víctimas se vieron involucradas en graves problemas.

Por estos hechos, las autoridades realizaron la mañana de este martes 2 de diciembre cinco allanamientos, cuatro en Alajuelita y uno en Desamparados, para dar con los sospechosos.

Una banda criminal habría aprovechado la necesidad de familias de escasos recursos para ofrecerles un diario gratis a cambio de datos importantes, como la copia de la cédula y una fotografía de las personas. Foto: Alejandra Morales
“Un aparente grupo criminal se dedicaba a extraer datos de las víctimas: su número de cédula, sus datos personales y una fotografía de estas personas para luego ingresar esos datos, crear una cuenta en una plataforma de créditos y luego hacer con esos créditos compras en tiendas que estaban ligadas a esa entidad, compras de electrodomésticos”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

Agregaron que la organización llegaba a lugares urbanos marginales, contactaba a personas de escasos recursos y les prometían darles aparentemente un diario de comida.“A cambio les decían que para poderles dar la comida tenían que darles la copia de la cédula y una fotografía de la persona; las víctimas accedían”, señalaron.

Las autoridades detuvieron a tres sospechosos y decomisaron electrodomésticos, que sospechan son parte de las compras que hicieron.El OIJ recibió la denuncia de 141 personas y el perjuicio asciende a los ¢55 millones.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

