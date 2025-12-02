Banda criminal prometía diarios a familias de escasos recursos, pero los metían en problemas

Una banda criminal habría aprovechado la necesidad de familias de escasos recursos para ofrecerles un diario gratis a cambio de datos importantes, como la copia de la cédula y una fotografía de las personas.

Con esta información, la banda se dedicó a hacer préstamos y las víctimas se vieron involucradas en graves problemas.

Por estos hechos, las autoridades realizaron la mañana de este martes 2 de diciembre cinco allanamientos, cuatro en Alajuelita y uno en Desamparados, para dar con los sospechosos.

“Un aparente grupo criminal se dedicaba a extraer datos de las víctimas: su número de cédula, sus datos personales y una fotografía de estas personas para luego ingresar esos datos, crear una cuenta en una plataforma de créditos y luego hacer con esos créditos compras en tiendas que estaban ligadas a esa entidad, compras de electrodomésticos”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

Agregaron que la organización llegaba a lugares urbanos marginales, contactaba a personas de escasos recursos y les prometían darles aparentemente un diario de comida.“A cambio les decían que para poderles dar la comida tenían que darles la copia de la cédula y una fotografía de la persona; las víctimas accedían”, señalaron.

Las autoridades detuvieron a tres sospechosos y decomisaron electrodomésticos, que sospechan son parte de las compras que hicieron.El OIJ recibió la denuncia de 141 personas y el perjuicio asciende a los ¢55 millones.

