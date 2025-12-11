Sorprenden a tres hombres que transportaban más de una tonelada de marihuana en lancha rápida

Tres hombres fueron detenidos por oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas cuando viajaban en una lancha rápida en la que transportaban más de una tonelada de marihuana.

Así lo informó el Ministerio de Seguridad Pública, el cual indicó que la acción policial se realizó la madrugada de este jueves a 50 millas náuticas al sur de Cabo Mata Palo, en el Pacífico Sur.

En el operativo se contó con el apoyo de un avión de patrullaje aéreo de Estados Unidos.

En el operativo decomisaron más de una tonelada de cocaína distribuida en varias pacas. Foto MSP. (MSP/En el operativo decomisaron más de una tonelada de cocaína distribuida en varias pacas. Foto MSP.)

Las autoridades informaron que los detenidos son un costarricense de apellidos Smith Tucker, de 45 años; un colombiano apellidado Segura Obado, de 29, y un nicaragüense de apellido Lackwoodt Gordon, de 32.

“La lancha no posee nombre, matrícula ni bandera, es gris, equipada con dos motores fuera de borda; en su interior, se ubicaron 52 pacas de lo que se presume serían alrededor de tonelada y media de marihuana, así como seis estañones con combustible”, detalló Seguridad.

Finalmente, la embarcación fue trasladada al muelle de Golfito, donde la Policía de Control de Drogas (PCD) se encargará de las diligencias judiciales y el conteo de la droga.