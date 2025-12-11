Detienen a extranjero ligado con el Tren de Aragua cuando trató de solicitar permanencia legal en Costa Rica

Un extranjero ligado a una de las bandas más sanguinarias y temidas de Latinoamérica fue detenido por la Policía Profesional de Migración luego de que prácticamente se entregó en bandeja de plata.

Así lo dio a conocer dicho cuerpo policial, el cual indicó que se trata de un venezolano apellidado Ojeda López, de 24 años, quien fue capturado la tarde de este miércoles como sospechoso de pertenecer a la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua.

LEA MÁS: Desesperada búsqueda de quinceañera desaparecida en Parrita

Ojeda fue detenido luego de cometer una verdadera inocentada, pues trató de obtener la permanencia legal en Costa Rica creyendo que las autoridades nacionales no descubrirían su ligamen con dicha banda.

“Ojeda López, se encuentra en condición migratoria irregular y su detención se da cuando intentaba solicitar una permanencia legal en Costa Rica, ya que el mismo actualmente cuenta con una alerta por vínculos con esta banda transnacional”, informó Migración.

Ojeda es vinculada con el banda conocida como el Tren de Aragua. (Cortesía/Ojeda es vinculada con el banda conocida como el Tren de Aragua.)

LEA MÁS: Jardinero limpiaba una finca en Turrialba y descubrió restos óseos que estremecieron la zona

Tras ser detenido, el venezolano fue trasladado al Centro de Aprehensión Región Central en Los Lagos de Heredia para iniciar el proceso de deportación.

“Estas acciones reflejan el compromiso de nuestro país en la seguridad nacional, para mantener el orden público”, agregó Migración.

Esta no es la primera vez que en nuestro país se detienen a supuestos miembros del Tren de Aragua, pues el pasado mes de julio el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a varios exmiembros de esa organización como sospechosos de mantener una red de explotación sexual de mujeres extranjeras.

LEA MÁS: Caminaba por Santa Bárbara, Heredia y acaba luchando por su vida tras un hecho inesperado

Esta semana ese caso, denominado Luceros, fue premiado por el OIJ como la mejor investigación realizada en este 2025.