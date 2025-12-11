Jardinero limpiaba una finca en Turrialba y descubrió restos óseos que estremecieron la zona

Un jardinero vivió un momento aterrador mientras realizaba labores de limpieza en finca Florencia, al costado sur del hospital William Allen, en Turrialba.

Eran las 11:55 a. m. de este miércoles 10 de diciembre cuando, entre la maleza, encontró lo que parecían ser restos óseos humanos.

Hallazgo de huesos humanos estremeció a trabajador en Turrialba. Foto: Ilustrativa (Reiner )

Sorprendido por el hallazgo, el trabajador alertó al dueño de la propiedad, quien a su vez llamó a las autoridades para que se presentaran en el sitio. Minutos después, oficiales y agentes judiciales llegaron para resguardar el área y confirmar que, efectivamente, se trataba de restos que podrían pertenecer a una persona.

Tras realizar las primeras revisiones en la finca, los huesos fueron levantados cuidadosamente por el Organismo de Investigación Judicial y trasladados al Complejo de Ciencias Forenses, en San Joaquín de Flores, Heredia.

Especialistas practicarán los exámenes científicos necesarios para intentar identificar a la víctima, determinar cuánto tiempo llevaban los restos en el lugar y establecer si existe relación con alguna denuncia de desaparición reciente en la zona.

