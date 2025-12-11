Golpe a la minería ilegal: autoridades usarán detonaciones controladas para destruir 34 túneles

La Fuerza Pública, junto con diversas unidades especializadas, dio inicio a un operativo para destruir 34 túneles y estructuras subterráneas utilizada para la minería ilegal en el Cerro Fortuna, situado en Crucitas de Cutris, frontera norte.

Estos túneles fueron ubicados en los sectores Cumbre del Cerro Fortuna – Pozo Millonario y Cara Norte del Cerro Fortuna, los cuales serán inhabilitados mediante detonaciones controladas.

LEA MÁS: ¿Escucha muchas ambulancias en Moravia? No se asuste, este es el motivo

“El objetivo principal del operativo es neutralizar la infraestructura utilizada para la minería ilegal y destruir de manera técnica y segura los túneles y accesos empleados para la extracción clandestina de oro.

“Para lograr esto, se ha establecido un dispositivo que incluye presencia policial, aseguramiento de perímetros, patrullajes e incursiones controladas en puntos estratégicos”, informó Seguridad Pública.

LEA MÁS: Cruz Roja advierte que podría tomar acciones legales contra personas que llamen por falsas emergencias

Los túneles serán destruidos con detonaciones controladas.

Previo a las detonaciones, equipos especializados verificaron los túneles para descartar personas dentro y evaluar la estabilidad estructural. La Fuerza Pública estableció perímetros de seguridad externos para garantizar la seguridad de la operación.

“Además, de forma paralela se han implementado medidas de mitigación ambiental para reducir el impacto en la flora, fauna y cuerpos de agua, como la delimitación de áreas de seguridad para proteger especies presentes y la evaluación previa del terreno”, señaló Seguridad.

LEA MÁS: Detienen a sujetos ligados a peligroso cartel mexicano como sospechosos de colaborar con narcoavionetas

La duración del operativo se estima en dos días, sujeto a terreno, clima y progresión táctica, y la presencia policial continuará de forma preventiva.

“Se espera que la inhabilitación de los 34 túneles genere un daño directo a la estructura de la minería ilegal, impidiendo su reutilización y reduciendo la capacidad extractiva de los grupos”.