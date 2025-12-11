Sucesos

¿Escucha muchas ambulancias en Moravia? No se asuste, este es el motivo

La Cruz Roja informó de qué se trata el importante desplazamiento de ambulancias

Por Adrián Galeano Calvo

Si usted es vecino de Moravia y algunas zonas cercanas de Tibás, no se asuste si esta noche escucha o ve muchas ambulancias de la Cruz Roja en los alrededores.

No se trata de ninguna emergencia; la Benemérita estará realizando un simulacro en Moravia, motivo por el que habrá movilización de recursos en la zona.

“Con el fin de evitar preocupación en la población, les aclaramos que la situación que se está atendiendo corresponde, únicamente, a un ejercicio de práctica y no a una emergencia real.

“Estos simulacros nos permiten mejorar nuestros protocolos, fortalecer las capacidades de respuesta y recordar que la calidad también salva vidas”, informó la Cruz Roja.

Cruz Roja
La Cruz Roja realizará un simulacro en Moravia. (Cruz Roja)
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

