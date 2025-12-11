¿Escucha muchas ambulancias en Moravia? No se asuste, este es el motivo

Si usted es vecino de Moravia y algunas zonas cercanas de Tibás, no se asuste si esta noche escucha o ve muchas ambulancias de la Cruz Roja en los alrededores.

No se trata de ninguna emergencia; la Benemérita estará realizando un simulacro en Moravia, motivo por el que habrá movilización de recursos en la zona.

“Con el fin de evitar preocupación en la población, les aclaramos que la situación que se está atendiendo corresponde, únicamente, a un ejercicio de práctica y no a una emergencia real.

“Estos simulacros nos permiten mejorar nuestros protocolos, fortalecer las capacidades de respuesta y recordar que la calidad también salva vidas”, informó la Cruz Roja.