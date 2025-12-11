Sucesos

Cruz Roja advierte que podría tomar acciones legales contra personas que llamen por falsas emergencias

El caso más reciente se dio en Puriscal, cuando se alertó que un niño cayó dentro de un pozo, lo que resultó no ser cierto

Por Adrián Galeano Calvo

La Cruz Roja Costarricense advirtió que podría empezar a tomar medidas legales contra las personas que llamen para alertar sobre falsas emergencias, situaciones que les han generado un enorme gasto de recurso.

Según la Benemérita, esto se debe al incremento de llamadas falsas al 1.° de noviembre de este año, pues han atendido más de 2.660 reportes falsos, lo que representa un costo acumulado superior a ₡120 millones.

“La institución podría tomar acciones legales, si se logra comprobar que una persona está actuando de mala fe”, destacó Luis Rodríguez Estrada, coordinador operativo nacional de Cruz Roja.

El caso más reciente ocurrió el pasado sábado en Barbacoas de Puriscal, cuando la Cruz Roja fue alertada sobre un niño que, supuestamente, había caído dentro de un pozo.

Al 1 de noviembre la Cruz Roja ha gastado cerca de ₡120 millones en atender falsas emergencias. (Cortesía: Cruz Roja)

“Se hizo un desplazamiento importante de unidades de rescate, paramédicas, básicas y vehículos de operaciones, para luego de dos horas de trabajo confirmar que se trataba de una llamada falsa.

“Desafortunadamente, en ese proceso se dejaron atender algunos casos que no eran emergencia y algunos casos que sí eran emergencia, se alargó el tiempo de respuesta”, destacó Rodríguez.

De acuerdo con la Cruz Roja, solo en la atención de esa falsa llamada en Puriscal se generó un gasto operativo cercano a ₡500.000, debido a la movilización de múltiples recursos.

“Este tipo de acciones no solo ponen en riesgo a nuestros equipos, sino que también desvían recursos que podrían ser necesarios para verdaderas situaciones de vida o muerte”, indicó la Benemérita.

