Detienen a sujetos ligados a peligroso cartel mexicano como sospechosos de colaborar con narcoavionetas

La Policía de Control de Drogas (PCD) en conjunto con la Administración para el Control de Drogas (DEA) desmanteló un grupo ligado con un peligroso cartel mexicano y que, en apariencia, se encargaba de colaborar con los vuelos de narcoavionetas.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual informó que por medio de un operativo realizado la madrugada del martes, en las cercanías del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste, lograron detener a cuatro sospechosos que viajaban en tres vehículos.

Un mexicano y tres costarricenses fueron detenidos en el operativo de la PCD. Foto MSP. (MSP/Un mexicano y tres costarricenses fueron detenidos en el operativo de la PCD. Foto MSP.)

Se trata de un mexicano apellidado Takashima Montoya, de 44 años; y tres costarricenses de apellidos Carvajal Duarte, de 51 años; Rodríguez Ramírez, de 50; y Castillo García, de 36. Al parecer, estos hombres estarían ligados con el cartel de Sinaloa.

“Como parte de la intervención policial, se logró el decomiso de 400 kilos de cocaína que venían dentro de un compartimiento oculto en uno de los automotores.

“Además, en los otros carros se decomisaron lámparas que, según la información policial, son utilizadas para colocarlas en pistas clandestinas para orientar a los pilotos; radios de comunicación, llantas para avioneta, pichingas con combustible y recipientes para filtrarlo; armas de fuego, municiones, productos alimenticios de origen mexicano, dinero en colones y dólares, y otros artículos de interés para la investigación”, informó Seguridad.

Uno de los carros intervenidos tenia oculto en su interior un cargamento de 400 kilos de cocaína. Foto MSP. (MSP/Un mexicano y tres costarricenses fueron detenidos en el operativo de la PCD. Foto MSP.)

Además, este miércoles, en coordinación con la Fiscalía de Narcotráfico, la PCD allanó una habitación de un hotel y dos viviendas en Guanacaste, en donde se decomisaron otras evidencias importantes para el caso.

En cuanto al mexicano detenido, según las autoridades, este sería quien supervisaba y llevaba el control para envíos de droga.

“En los últimos días, distintos cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública hallaron una aeronave siniestrada en Bagaces, Guanacaste, la cual mantenía varias pichingas con combustible, y otra en Puerto Jiménez, Zona Sur, que se accidentó con 309 paquetes de cocaína a bordo”, destacó Seguridad.