Así se habría manchado las manos la hermana del supuesto sicario del subjefe del OIJ, Geiner Zamora

Una mujer de apellidos Méndez Núñez es hermana del presunto sicario que atacó a Geiner Zamora Hidalgo, subjefe del OIJ de Guápiles, se habría encargado de cobrar el dinero por la muerte del oficial.

Así lo señaló el Ministerio Público tras la captura de ella y de otros cinco sospechosos.

El gatillero, también de apellidos Méndez Núñez, alias Gato, y otro sujeto de apellidos Castro Moya, considerado el líder, alias Cotoño también son vinculados con este caso.

Geiner Zamora Hidalgo, subjefe del OIJ de Guápiles. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Gato le habría disparado a Zamora en al menos seis ocasiones, luego huyó mientras su hermana, en apariencia, se encargó de recoger el dinero que le pagaron por el atroz hecho.

Así fue como esta mujer se habría ensuciado las manos; otro sujeto de apellido Centeno Álvarez, en apariencia, le habría dado al sicario un abrigo al gatillero para que no lo identificaran.

A los demás detenidos se les vincula con la venta de drogas.

La Fiscalía señala que el 31 de enero anterior, Zamora estaba en un bar-restaurante cuando en apariencia dos de los sospechosos llegaron y uno de ellos inició una conversación con él, mientras que el otro tomó una fotografía donde se observaba al investigador.

“Se presume que enviaron la imagen a una tercera persona para alertar de la presencia de la víctima. En apariencia, más tarde, Méndez ingresó y disparó en seis ocasiones en contra de Zamora”, dijeron en la Fiscalía.

El investigador falleció el 4 de febrero luego de luchar por su vida.

Este caso corresponde al expediente 25-000001-1981-PE de la Fiscalía Adjunta Especializada en contra de la Delincuencia Organizada (FAEDO).

Geiner era el jefe de la Unidad de Crimen Organizado del OIJ, en la sede Pococí - Guápiles.

A la espera de sus medidas cautelares

Los sospechosos Centeno Álvarez, Méndez Núñez (mujer), Rojas Zamora, Moya Delgado (mujer) y Cervantes Rojas, quienes fueron detenidos el lunes 8 de diciembre, durante 14 allanamientos; están a la espera de sus medidas cautelares.

Cotoño y Gato están privados de libertad y no enfrentaron la audiencia de solicitud de medidas cautelares.

Según la investigación, desde julio del 2019 hasta noviembre 2025, los sospechosos se asociaron y formaron parte de la célula criminal de Alejandro Arias Monge, alias Diablo.

En apariencia, se dedicaron a traficar drogas en la zona de Toro Amarillo y otros sectores de Guápiles.

Ante la sospecha de dicha actividad ilícita, el subjefe del OIJ dirigió la investigación en contra de este grupo, por lo que, en apariencia, por orden de Diablo, miembros del grupo iniciaron un plan para dar muerte al funcionario.